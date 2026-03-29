Померанський шпіц зник 12 років тому, але один телефонний дзвінок перевернув усе з ніг на голову

Втрата домашніх улюбленців завжди залишає болючий слід на серці власників. Саме це пережила Кеті Боада, коли її померанський шпіц на ім'я Спарклз, якого вона придбала для компанії своїй семирічній доньці, загадково зник. Жінка була переконана, що собаку викрали.

Проте її здивуванню не було меж, коли вона отримала доленосний телефонний дзвінок. Дивовижну історію повернення песика висвітлили в Mirror.

Як Спарклз знайшовся через 12 років після викрадення?

Через 12 років після зникнення уже 17-річного песика знайшли на вулиці та доправили до притулку Abandoned Pet Rescue у Форт-Лодердейлі у Флориді. Під час перевірки у собаки знайшли старий мікрочип із контактами власниці.

Новина про знайденого улюбленця стала для родини повною несподіванкою. Спершу Кеті подумала, що це шахрайство, але згодом переконалася у правдивості неочікуваної звістки.

Момент повернення песика в сім'ю після 12-річної розлуки: дивіться відео

Родина була щаслива повернути собаку додому. Донька, яка була ще дитиною, коли тварина зникла, особисто приїхала забрати Спарклз – їхня зустріч була дуже емоційною. У притулку зазначили, що сім'я ніколи не втрачала надії знайти улюбленця.

Чому важливо чіпувати своїх домашніх улюбленців?

Мікрочип є надійним і постійним способом ідентифікації, який неможливо загубити чи зняти, як нашийник або жетон. Його імплантують під шкіру, зазвичай між лопатками, і він залишається там протягом усього життя тварини.

Якщо загубленого улюбленця знаходять і доставляють до клініки чи притулку, фахівці можуть просканувати чип і отримати унікальний код, прив'язаний до контактів власника. Це дозволяє швидко повернути тварину додому.

Водночас важливо регулярно оновлювати контактні дані в реєстрі, адже саме від цього залежить, чи зможуть із вами зв'язатися у разі знаходження улюбленця.

До речі, в Україні віднедавна набули чинності нові правила утримання домашніх тварин, що передбачають, зокрема, необхідність ідентифікації улюбленців та оформлення ветпаспортів.

Що відомо про померанських шпіців?

Фахівці з American Kennel Club пояснили, що це маленька, але надзвичайно харизматична собака, яка давно користується популярністю як серед аристократії, так і серед звичайних людей.

Завдяки розкішній шерсті, так званій "лисячій" усміхненій мордочці та жвавому характерові ця порода стала однією з найулюбленіших декоративних у світі. Попри невеликі розміри (до 3 кг), померанці мають впевнену поведінку, властиву великим собакам.



Померанський шпіц чудово підійде для сім'ї з дітьми / Фото Unsplash

Їх густа подвійна шерсть із пишним "коміром" на грудях і плечах може мати десятки варіацій забарвлення, хоча найчастіше зустрічаються руді та помаранчеві відтінки. Ці собаки кмітливі, уважні й добре піддаються навчанню.

Померанці активні, але не потребують багато простору – їм достатньо домашніх ігор і коротких прогулянок.

