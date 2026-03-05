"Здав свого господаря": вірусне відео поліції з песиком-свідком затримання шахраїв

У мережі активно обговорюють фрагмент відео поліції, на якому одну з головних ролей відіграв чотирилапий улюбленець. Він мимоволі став водночас свідком затримання й зіркою мережі.

Опубліковане нацполіцією відео затримання злочинної групи наробило галасу у Threads та спричинило появу нових мемів і жартів.

Як цуцик став свідком затримання?

Співробітники кіберполіції показали кадри спецоперації з викриття членів трьох кланів, які систематично обкрадали людей під виглядом надання езотеричних послуг.

Попри резонансну справу та не менш нестандартну діяльність шахраїв, найбільшу увагу користувачів мережі привернув песик, який з'явився у звітному відео правоохоронців усього на кілька секунд.

Чотирилапий, шокований подіями, що відбувалися в оселі господарів, спромігся лише невпевнено гавкнути. Зі свого боку оператор, який фіксував затримання на камеру, встиг зафіксувати такий визначний момент на відео, що й гуляє тепер мережею.

Собака контролював процес затримання: дивіться кумедне відео

Втім, цього було достатньо, аби стати зірочкою в інтернеті. Хвилю поліціянтів, які вирішили залишити у відео фрагмент із цуциком миттю підхопили користувачі Threads, зокрема висловлюючи свою повагу оператору. Коментатори припускали й те, що монтажер цього відео "хотів працювати в ютубі, а потрапив у поліцію".



У мережі обговорюють песика-свідка затримання шахраїв / Скриншот

Дехто жартував про те, що саме пухнастий допоміг правоохоронцям викрити свого господаря. Згадали в мережі й інші подібні випадки, коли улюбленці мимоволі ставали учасниками слідчих дій, у деяких випадках їхні мордочки блюрили.



Користувачі жартують про чотирилапих героїв затримань / Скриншот

Водночас деякі з коментаторів писали, що такі події завдали пухнастику чималого стресу й виглядає він стривожено та налякано. Хвилювалися вони й про те, що буде з малюком після арешту його власників.

Що відомо про породу пухнастого свідка?

Судячи з опублікованих кадрів, на відео представник породи чихуахуа. Фахівці з American Kennel Club розповіли, що це маленькі за розміром, але надзвичайно жваві, розумні й темпераментні песики. У їхньому крихітному тілі поєднуються енергія, сміливість і яскрава індивідуальність. А ще експерти розповіли цікаві й несподівані факти про цю породу.

Історичне значення в ацтеків

Цікаво, що у давній Мексиці чихуахуа високо цінувалися серед знаті ацтеків. Вважалося, що ці собаки мають сакральне значення. Коли помирав представник аристократії, тварину приносили в жертву та ховали або кремували разом із господарем. Існувало переконання, що душа собаки супроводжує померлого у потойбічному світі й допомагає пройти шлях у підземному царстві.

Віддані прихильники породи

Чихуахуа мають чимало шанувальників, зокрема серед знаменитостей. Наприклад, у Мерилін Монро був песик на кличку Чу-Чу. Акторка Джеймі Лі Кертіс не лише знімалася разом із чихуахуа в кіно, а й тримала такого собаку вдома.

Натхнення для бейсбольної команди

Назва цієї породи стала основою для імені бейсбольного клубу нижчої ліги в Техасі – El Paso Chihuahuas, що в перекладі означає Чихуахуа з Ель-Пасо. Під час сезону вболівальники можуть побачити їхні ігри в "штаті Самотньої Зірки".

Характер із родзинкою

Чихуахуа славляться сміливістю, відданістю та впевненістю, яка зовсім не відповідає їхнім габаритам. Зазвичай їхній зріст становить близько 12 – 15 сантиметрів, а вага – до 3 кг, проте характер у них по-справжньому "великий". Вони досить говіркі та пильні, завжди сповістять господаря про появу незнайомців, що робить їх уважними маленькими сторожами.

