Працює за їжу: на Олімпійських іграх знайшли наймилішого працівника
- Песик на ім'я Ерколе Дімай акредитований як працівник Олімпіади-2026.
- Його робота на змаганнях привернула увагу тисяч людей.
В Італії триває Олімпіада-2026, яка вражає не лише спортивними досягненнями, а й цікавими та зворушливими історіями. Так, песик на ім'я Ерколе Дімай взявся за роботу на одному з об'єктів проведення змагань.
Він офіційно пройшов процедуру акредитації. Про це розповіли на офіційній інстаграм-сторінці Олімпійських ігор.
Що відомо про чотирилапого співробітника Олімпіади?
Ерколе Дімай внесений до штату як працівник, що обслуговує спортивну інфраструктуру об'єкта. Тож для песика змагання – це черговий робочий день. І під час нього варто докласти зусиль, аби відбитися від натовпу фанатів, зачарованих його офіційним і таким милим виглядом.
Песик офіційно працює на Олімпійських іграх: дивіться відео
До речі, судячи з відео, на Олімпіаду влаштувався робітник породи німецька вівчарка. Експерти з American Kennel Club зазначають, що є чимало причин, чому німецькі вівчарки вважаються справжньою елітою серед собак. Фахівці наголошують, їхня головна риса – це характер. Вони віддані, сміливі й упевнені в собі, легко навчаються виконувати різні команди та готові ризикувати власним життям, захищаючи тих, кого люблять.
Користувачі в коментарях засипають Ерколе компліментами, закликаючи дати йому смаколика. А одна з користувачок під ніком gertigp запропонувала долучити до роботи й власну улюбленицю.
Моя кішка – досвідчений турист, альпініст, лижник, вона шалено обожнює сніг і водні види спорту й загалом дуже спортивна кішка. Я подумала, що Олімпіада також може надихнути її,
– написала жінка.
Однак не лише сумлінним виконанням робочих обов'язків на Олімпійських іграх можуть похизуватися чотирилапі, а й завзятим уболіванням за власних фаворитів під час змагань. Так, на Олімпіаді-2020 золотистий ретривер Віллоу стала палкою прихильницею верхової їзди – собака настільки захопилася трансляцією, що буквально притиснулася носом до екрана телевізора. Захопливе відео цього моменту можете переглянути в матеріалі 24 Каналу.
Які собаки рятували людські життя та служили в армії?
- Тракр – німецька вівчарка з пошуково-рятувального підрозділу США, яка знаходила зниклих людей. Після терактів 11 вересня пес і його напарник Джеймс Сімінгтон вирушили до Нью-Йорка й під завалами знайшли Женель Гузман – останню врятовану.
- Трео – метис лабрадора і спанієля, який служив у британській армії як шукач вибухівки. Випадково потрапивши до війська, пройшов навчання й працював в Ірландії та Афганістані, де знаходив саморобні бомби. Був настільки ефективним, що бойовики наказували ховати вибухівку так, аби "чорний пес" її не знайшов.