Жінка тримає вдома унікальних тварин з Південної Африки: чим цікаві й небезпечні сурикати

Традиційно в якості домашнього улюбленця люди обирають собі котів, собак або ж дрібніших тваринок, до прикладу, хом'ячків чи папуг. Однак чи замислювалися ви коли-небудь прихистити в себе вдома сурикатів? Вони відомі своєю стійкою на задніх лапках і мають дивовижні звички.

Насправді ці пухнастики, попри своє африканське коріння, чудово почувають себе й в Україні. Про будні з сурикатами розповідають на сторінці eublefariki у TikTok.

Як жінка справляється з вихованням сурикатів?

Відео в мережі з незвичними тваринками збирають тисячі переглядів. Героями милих і кумедних роликів стають сурикати Тімошка, Варвара та їхня донечка Арія, які мешкають разом зі своїми власниками у Харкові. Пухнастики частенько гуляють на вулиці, знаходять там високе місце й спостерігають за усім, що відбувається.

Жінка вигулює сурикатів

Також тваринки люблять ховатися між м'якенькими подушками й тішити своїх господарів.

Власниця у своїй квартирі облаштувала окремий куточок для сурикатів, де вони мають будиночки, іграшки й ласощі. Пухнастики доволі активні, частенько граються разом і не проти комунікувати з власниками. Водночас, як розповіла жінка, для них треба особливий догляд, а часом тваринки можуть навіть "показати зубки".

Як граються сурикати

При цьому сурикати не линяють, однак можуть приносити невелику шкоду. Одна з улюблениць, як поділилася в мережі жінка, прокопала дірочку просто в стіні.

Попри всі труднощі, родина разом із сурикатами завжди разом відзначає свята, даруючи їм цікаві дрібнички.

Чим особливі сурикати?

У National Geographic розповіли, що ці тваринки зазвичай у природі живуть групами, де кілька сімей можуть об'єднуватися в одну велику колонію. Вони мають певні притаманні виду особливості й звички, зокрема йдеться про таке:

Стійка на двох лапах

Сурикати, розміром приблизно з білку, належать до родини мангустових і відомі своєю звичкою стояти на задніх лапах. У такій позі вони пильно оглядають простори південної Африки, де мешкають. Навіть самиці можуть годувати малят, не опускаючись на всі чотири.

Злагодженість дій сурикатів

Частина групи виконує роль "вартових", стежачи за небом у пошуках хижих птахів, таких як яструби чи орли. Гучний пронизливий сигнал попереджає інших про небезпеку. Поки одні охороняють, інші шукають їжу. Їхній раціон досить різноманітний — комахи, ящірки, птахи та фрукти.

Під час полювання на дрібну здобич вони координують дії та спілкуються характерними звуками. До того ж сурикати вправні мисливці, іноді їх навіть приручають для боротьби з гризунами.

Життя в норах та виховання дітей

Групи сурикатів користуються кількома норами, періодично змінюючи місце проживання. Їхні підземні сховища – це складні системи тунелів і камер, де зберігається прохолода навіть у спеку. Самки щороку народжують від двох до чотирьох дитинчат в одній із таких нір. У вихованні малечі беруть участь не лише батьки, а й інші члени групи: вони навчають малят гратися, добувати їжу та попереджають про небезпеку з неба.



Цікаві факти про сурикатів / Фото Unsplash

До речі! Вартові сурикатів використовують щонайменше шість видів тихих заспокійливих звуків, а також окремі сигнали для різних загроз. Наприклад, про наближення орла, далекого шакала чи термінову втечу вони попереджують спеціальною "мовою", яка дозволяє зграї швидко розпізнавати тип небезпеки й відстань до неї та миттєво узгоджувати дії. Втім, цією системою іноді користуються й інші: птах із роздвоєним хвостом навчився імітувати тривожні крики сурикатів, щоб змусити їх тікати й привласнити залишену здобич.

Окрім того, маленькі сурикати настільки бояться хижих птахів, що навіть звук літака змушує їх миттєво ховатися. Сурикати – тваринки, які застосовують різні прийоми, щоб впоратися навіть із небезпечною здобиччю, зокрема отруйними багатоніжками чи скорпіонами.

