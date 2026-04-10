Такса з ірокезом закохалася в пташку з такою ж зачіскою: у мережі завірусилося зворушливе відео

Деякі з найкращих історій кохання починаються з випадкової зустрічі, коли між двома істотами одразу виникає особлива іскра. Такі моменти долі часто об'єднують зовсім неочікуваних "партнерів", адже серцю не накажеш.

Цими двома стали песик породи такса й корела – пташка, яку він зустрів під час прогулянки. Їхню спільну історію висвітлили на сторінці yunabugs в Instagram.

Як такса закохалася в пташку?

Ейнштейн – жорсткошерста такса під час прогулянки з господинею раптом побачив найчарівнішого корелу. І це була любов із першого погляду.

Довідково: корела, або німфа, — середнього розміру папуга з родини какаду, що походить з Австралії. Ці пташки мають яскравий чубчик на голові та ніжне сіре або жовте оперення.

Песик із кумедним "ірокезом" на голові миттєво закохався в пташку з такою ж зачіскою і, здається, одразу вирішив, що вони створені одне для одного. Кадри зустрічі тваринок зібрали десятки тисяч уподобань у мережі й захопили користувачів милою історією.

Господиня часто ділиться моментами зі своїми енергійними улюбленцями. Але особливо приємно бачити, як Ейнштейн проводить час наодинці з нею. Він дуже лагідний і добрий, тож не дивно, що між ним і пташкою виник такий милий контакт.

Чи можуть собаки дружити з птахами?

У ParadePets розповіли, що хоч ця історія виглядає дуже зворушливо, подібна "дружба" – радше виняток. Такси від природи мисливці з сильним інстинктом переслідування дрібної здобичі. Вони можуть сприймати домашніх птахів як потенційну здобич і діяти відповідно до своїх інстинктів. Звісно, кожен собака має свій характер, але поєднання "такса + птах" не завжди є безпечним.

Якщо ви плануєте тримати разом цих тварин, фахівці наголошують, що важливо враховувати поведінку собаки та обов'язково контролювати їхні контакти. Попри це, історія Ейнштейна і його пернатої симпатії – справжня казка, яка доводить, що іноді навіть найнеочікуваніші знайомства можуть бути дуже ніжними й особливими.

До речі, як пояснили експерти з American Kennel Club, такса – це одна з найупізнаваніших порід собак з довгим тілом, короткими лапами та енергійним характером. Вона буває двох розмірів (стандартна і мініатюрна) та трьох типів шерсті: гладка, жорстка й довга.



Ці собаки розумні, пильні й мають гучний гавкіт, тому добре виконують роль сторожів. Хоч вони не створені для інтенсивних навантажень, зате витривалі та готові до активностей.

