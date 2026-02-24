Точно не модна забаганка власників: фахівці розповіли про важливість одягу для собак

Навіть коли зимові морози починають відступати, прохолода може триматися аж до пізньої весни. Деяким породам песиків під час прогулянок на вулиці справді потрібен додатковий захист у вигляді одягу, і чимало власників обирають для цього светри.

Фахівці з The Spruce Pets розповіли, чи треба вдягати чотирилапих у светри під час зимових холодів і як підібрати найкращий одяг.

Для чого собаці светр?

Не всі господарі прагнуть бачити свого хвостатого улюбленця в мініатюрному светрі, але для багатьох це не лише питання стилю. Насправді такий одяг часто має практичне значення, адже він дійсно допомагає тварині зберігати тепло.

Коли надворі зберігається прохолода, не кожен собака здатен самостійно підтримувати комфортну температуру тіла. Породи без шерсті або з коротким покривом швидше мерзнуть і можуть потребувати додаткового шару під час зимових прогулянок.

А в деяких випадках светр може стати у пригоді й у приміщенні. Навіть за наявності опалення деяким собакам буває прохолодно, тому додатковий одяг або тепла ковдра роблять їхній відпочинок значно комфортнішим.

Чи потрібен светр саме вашому улюбленцю?

Є породи, які прекрасно переносять холод завдяки густій шерсті. Наприклад, хаскі, маламути, ньюфаундленди та сенбернари виведені для життя в прохолодному кліматі.

Ці чотирилапі у теплому вбранні можуть навіть перегрітися, адже їхній природний покрив чудово захищає від низьких температур. Важливу роль відіграє не лише довжина й густота шерсті, а й розмір тварини.

Так, маленькі собаки, наприклад чихуахуа чи такси, частіше потребують додаткового утеплення, адже їм складніше зберігати тепло.

За словами ветеринарки Майї Дроздз із клініки Goldsmith Veterinary Clinic у Денвері, дорослі собаки без шерсті або з дуже тонким покривом можуть потребувати светра навіть удома.

Це стосується, зокрема, мексиканських голих собак, китайських чубатих та інших подібних порід. Також дуже маленькі цуценята з тонкою шерстю, як-от мальтійські болонки, чихуахуа, йоркширські тер'єри, іноді мерзнуть через невелику кількість жиру в організмі.

Зверніть увагу! Якщо ваш улюбленець постійно намагається сховатися під ковдру, ймовірно, йому сподобається і светр.

Втім, не всі дрібні породи потребують одягу. Наприклад, померанський шпіц має настільки густу й довгу шерсть, що додаткове утеплення йому зазвичай не потрібне.



Власники собак мають подбати про тепло та комфорт своїх улюбленців / Фото Unsplash

Обираючи светр, звертайте увагу на матеріал. Деякі синтетичні тканини, наприклад поліестер, можуть спричиняти свербіж і дискомфорт. Обов'язково зніміть мірки з тварини перед покупкою, щоб одяг не був надто тісним або занадто вільним – це допоможе уникнути проблем із кровообігом чи випадкового застрягання.

Найкраще приміряти одяг разом із собакою безпосередньо в магазині. А ще безпечнішим варіантом може бути пошиття светра власноруч, щоб точно врахувати особливості будови тіла улюбленця. Експерти з Освітнього проєкту для собак поділилися порадами про те, як підібрати одяг для хвостатих та на що варто звернути особливу увагу.

Як зрозуміти, що собаці холодно?

Перш за все треба спостерігати за поведінкою тварини. Мова тіла улюбленця підкаже, чи потрібен йому додатковий захист. Якщо пес тремтить, здається холодним на дотик або в нього цокотять зуби – це явні ознаки, що йому варто вдягнути светр. У більшості випадків за температури вище приблизно 7 градусів потреби у светрі немає. Комфортною температурою в приміщенні вважається близько 20 – 22 градусів тепла.

Якщо ви все ж одягнули собаку, переконайтеся, що светр не обмежує рухів у зоні шиї та лап і не має зайвих складок тканини. Уникайте моделей із блискавками, гачками чи ґудзиками, які пес може відгризти та проковтнути.

Якщо ваш улюбленець уже мав звичку гризти тканини (шкарпетки чи рушники), від одягу краще відмовитися через ризик проковтування. Светр не варто використовувати під час активних ігор без повідка. Йдеться, наприклад про довгі прогулянки в парку чи походи, коли тварина постійно перебуває в русі. Одяг може зачепитися за гілки, огорожу або лапи інших тварин, що створює небезпеку.

Водночас пильнуйте, чи не занадто сильно утеплений ваш улюбленець, адже це може спричинити нові проблеми. Хоч іноді светри можуть насправді додати стилю вашому песику й замилувати вас, варто перш за все дбати про комфорт та безпеку чотирилапого.

Які ознаки перегрівання у собаки?

Якщо в светрі собака починає інтенсивно задихатися, часто висовує язик, сильно слинявить або має утруднене дихання – це може свідчити про перегрів. Тривожним сигналом є й дезорієнтована хода. Почервонілі вуха чи шкіра, спроби зняти або розгризти светр також можуть означати, що тварині занадто тепло.

У разі сумнівів краще зняти одяг і подивитися, чи покращиться стан. Як альтернативу можна запропонувати собаці теплу ковдру – так вона зможе самостійно регулювати температуру тіла.

На що ще треба звернути увагу у вихованні чотирилапого?