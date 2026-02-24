Специалисты из The Spruce Pets рассказали, надо ли одевать четвероногих в свитера во время зимних холодов и как подобрать лучшую одежду.

Для чего собаке свитер?

Не все хозяева стремятся видеть своего хвостатого любимца в миниатюрном свитере, но для многих это не только вопрос стиля. На самом деле такая одежда часто имеет практическое значение, ведь она действительно помогает животному сохранять тепло.

Когда на улице сохраняется прохлада, не каждая собака способна самостоятельно поддерживать комфортную температуру тела. Породы без шерсти или с коротким покровом быстрее мерзнут и могут нуждаться в дополнительном слое во время зимних прогулок.

А в некоторых случаях свитер может пригодиться и в помещении. Даже при наличии отопления некоторым собакам бывает прохладно, поэтому дополнительная одежда или теплое одеяло делают их отдых значительно комфортнее.

Нужен ли свитер именно вашему любимцу?

Есть породы, которые прекрасно переносят холод благодаря густой шерсти. Например, хаски, маламуты, ньюфаундленды и сенбернары выведены для жизни в прохладном климате.

Эти четвероногие в теплом наряде могут даже перегреться, ведь их естественный покров прекрасно защищает от низких температур. Важную роль играет не только длина и густота шерсти, но и размер животного.

Так, маленькие собаки, например чихуахуа или таксы, чаще нуждаются в дополнительном утеплении, ведь им сложнее сохранять тепло.

По словам ветеринара Майи Дроздз из клиники Goldsmith Veterinary Clinic в Денвере, взрослые собаки без шерсти или с очень тонким покровом могут нуждаться в свитере даже дома.

Это касается, в частности, мексиканских голых собак, китайских хохлатых и других подобных пород. Также очень маленькие щенки с тонкой шерстью, например мальтийские болонки, чихуахуа, йоркширские терьеры, иногда мерзнут из-за небольшого количества жира в организме.

Обратите внимание! Если ваш любимец постоянно пытается спрятаться под одеяло, вероятно, ему понравится и свитер.

Впрочем, не все мелкие породы нуждаются в одежде. Например, померанский шпиц имеет настолько густую и длинную шерсть, что дополнительное утепление ему обычно не требуется.



Владельцы собак должны позаботиться о тепле и комфорте своих любимцев / Фото Unsplash

Выбирая свитер, обращайте внимание на материал. Некоторые синтетические ткани, например полиэстер, могут вызывать зуд и дискомфорт. Обязательно снимите мерки с животного перед покупкой, чтобы одежда не была слишком тесной или слишком свободной – это поможет избежать проблем с кровообращением или случайного застревания.

Лучше всего примерить одежду вместе с собакой непосредственно в магазине. А еще более безопасным вариантом может быть пошив свитера собственноручно, чтобы точно учесть особенности строения тела любимца. Эксперты из Образовательного проекта для собак поделились советами о том, как подобрать одежду для хвостатых и на что стоит обратить особое внимание.

Рекомендации в выборе одежды для четвероногих: смотрите видео

Как понять, что собаке холодно?

Прежде всего надо наблюдать за поведением животного. Язык тела любимца подскажет, нужна ли ему дополнительная защита. Если пес дрожит, кажется холодным на ощупь или у него цокают зубы – это явные признаки, что ему стоит надеть свитер. В большинстве случаев при температуре выше примерно 7 градусов потребности в свитере нет. Комфортной температурой в помещении считается около 20 – 22 градусов тепла.

Если вы все же одели собаку, убедитесь, что свитер не ограничивает движений в зоне шеи и лап и не имеет лишних складок ткани. Избегайте моделей с молниями, крючками или пуговицами, которые пес может отгрызть и проглотить.

Если ваш любимец уже имел привычку грызть ткани (носки или полотенца), от одежды лучше отказаться из-за риска проглатывания. Свитер не стоит использовать во время активных игр без поводка. Речь идет, например о долгих прогулках в парке или походы, когда животное постоянно находится в движении. Одежда может зацепиться за ветки, ограждение или лапы других животных, что создает опасность.

В то же время следите, не слишком ли сильно утеплен ваш любимец, ведь это может вызвать новые проблемы. Хотя иногда свитера могут на самом деле добавить стиля вашей собачке и очаровать вас, стоит прежде всего заботиться о комфорте и безопасности четвероногого.

Какие признаки перегрева у собаки?

Если в свитере собака начинает интенсивно задыхаться, часто высовывает язык, сильно слюнявит или имеет затрудненное дыхание – это может свидетельствовать о перегреве. Тревожным сигналом является и дезориентированная походка. Покрасневшие уши или кожа, попытки снять или разгрызть свитер также могут означать, что животному слишком тепло.

В случае сомнений лучше снять одежду и посмотреть, улучшится ли состояние. В качестве альтернативы можно предложить собаке теплое одеяло – так она сможет самостоятельно регулировать температуру тела.

На что еще надо обратить внимание в воспитании четвероногого?