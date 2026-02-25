М'які герої великих трагедій: в Україні створили іграшки, присвячені врятованим тваринам

В Україні благодійний бренд Animalism by UAnimals презентував унікальну колекцію м’яких іграшок, створених за мотивами реальних історій тварин, врятованих під час війни. До колекції увійшли собака Вікі з Донеччини та кінь Смайлик з Києва.

Кожна з тваринок пережила серйозні травми та знайшла другий шанс завдяки зусиллям волонтерів. Про це повідомляє UAnimals.

Що відомо про унікальних іграшок та врятованих тварин?

Кожна іграшка супроводжується QR‑кодом, через який діти можуть прослухати казку про життя тварини, озвучену українською актрисою Ірмою Вітовською‑Ванца.

Ми хотіли, щоб діти через гру зрозуміли цінність життя кожної тварини та важливість допомоги. Водночас іграшки допомагають зібрати кошти для порятунку постраждалих тварин,

– розповідає команда UAnimals.

Вікі, бульдожка з Донеччини, була знайдена на узбіччі дороги на Донеччині небайдужі люди, кілька тижнів жила з напіввідірваною лапою. А наприкінці серпня 2025 року її забрали волонтери UAnimals, згодом у Дніпрі їй ампутували лапку. Наразі тварина живе у притулку "Мирноград Енімалс".

Бульдог Вікі. Фото Animalism by UAnimals

А коня Смайлика у березні 2022 року врятували з-під обстрілів у Києві. Спочатку його прихистили у Чернігівській стайні, але там кінь застряг в огорожі й зламав ногу.

Через те що місцевий лікар наклав гіпс на відкритий перелом, тварині стало гірше. Її перевезли у Центр порятунку диких тварин Наталії Попової, де кінь пройшов складне лікування та відновлення і зараз про нього турбуються у притулку "Вуглик".

Кінь Смайлик. Фото Animalism by UAnimals

Ці історії стали основою для аудіоказок, які допомагають дітям зрозуміти поняття доброти, співчуття та відповідальності.

Всі кошти від продажу іграшок спрямовуються на допомогу тваринам, постраждалим під час війни. Організатори наголошують: такі ініціативи не лише рятують життя тварин, а й виховують у дітей гуманність та відповідальність.

"Ця колекція – не лише про врятованих тварин. Через історії іграшок батьки можуть в м'якій та доступній формі поговорити з дітьми про любов і доброту, про те, чому важливо дбати про тварин, про складні події війни та різницю між тими, хто захищає, і тими, хто нападає. Історії іграшок також вчать співчуття та інклюзивності, бо ні люди, ні тварини не стають менш цінними через поранення й втрату кінцівки. Кожен і кожна заслуговує на любов, прийняття та добро", – розповіла керівниця бренду Animalism Анастасія Юрко.

Колекція вже доступна для придбання онлайн та у деяких магазинах Києва та інших міст України.

Чого можуть навчити дитину такі іграшки?

Дослідження Cardiff University показують, що гра з іграшками та сюжетно‑рольові ігри сприяють розвитку емпатії та соціальних навичок у дітей.

Діти вчаться розуміти думки, почуття й потреби іншої істоти, що є важливою складовою доброти й гуманності. Коли малеча грає з іграшкою, яка має власну історію або пережила труднощі, вона мимоволі співпереживає й замислюється про емоції іншого,

– розповідають фахівці.

Такі ігри допомагають формувати вміння ділитися, співпрацювати та підтримувати слабших, навіть якщо це не людина, а тварина. Це маленькі уроки гуманності, які залишаються з дитиною на все життя.

Якщо ж ваша дитина вже задоросла для іграшок, але ви хочете проявити у ній емпатію, то можна скористатися мобільним застосунком притулку "Домівка врятованих тварин". У ньому зібрані історії сотень тварин, які потребують допомоги. Лише за 50 гривень можна стати куратором однієї з них.