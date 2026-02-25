Каждое из животных пережило серьезные травмы и нашло второй шанс благодаря усилиям волонтеров. Об этом сообщает UAnimals.

Смотрите также В Украине появилось новое YouTube-шоу, в котором известные звезды помогают животным найти дом

Что известно об уникальных игрушках и спасенных животных?

Каждая игрушка сопровождается QR-кодом, через который дети могут прослушать сказку о жизни животного, озвученную украинской актрисой Ирмой Витовской-Ванца.

Мы хотели, чтобы дети через игру поняли ценность жизни каждого животного и важность помощи. В то же время игрушки помогают собрать средства для спасения пострадавших животных,

– рассказывает команда UAnimals.

Вики, бульдожка из Донецкой области, была найдена на обочине дороги в Донецкой области неравнодушные люди, несколько недель жила с полуоторванной лапой. А в конце августа 2025 года ее забрали волонтеры UAnimals, впоследствии в Днепре ей ампутировали лапку. Сейчас животное живет в приюте "Мирноград Энималс".

Бульдог Вики. Фото Animalism by UAnimals

А лошадь Смайлика в марте 2022 года спасли из-под обстрелов в Киеве. Сначала его приютили в Черниговской конюшне, но там лошадь застряла в ограде и сломала ногу.

Из-за того что местный врач наложил гипс на открытый перелом, животному стало хуже. Ее перевезли в Центр спасения диких животных Натальи Поповой, где лошадь прошла сложное лечение и восстановление и сейчас о нем беспокоятся в приюте "Уголек".

Конь Смайлик. Фото Animalism by UAnimals

Эти истории стали основой для аудиосказок, которые помогают детям понять понятие доброты, сострадания и ответственности.

Все средства от продажи игрушек направляются на помощь животным, пострадавшим во время войны. Организаторы отмечают: такие инициативы не только спасают жизни животных, но и воспитывают у детей гуманность и ответственность.

"Эта коллекция – не только о спасенных животных. Через истории игрушек родители могут в мягкой и доступной форме поговорить с детьми о любви и доброте, о том, почему важно заботиться о животных, о сложных событиях войны и разницу между теми, кто защищает, и теми, кто нападает. Истории игрушек также учат состраданию и инклюзивности, потому что ни люди, ни животные не становятся менее ценными из-за ранения и потери конечности. Каждый и каждая заслуживает любви, принятия и добро", – рассказала руководитель бренда Animalism Анастасия Юрко.

Коллекция уже доступна для приобретения онлайн и в некоторых магазинах Киева и других городов Украины.

Аудиосказка о лошади Смайлике. Смотрите видео UAnimals

Чему могут научить ребенка такие игрушки?

Исследование Cardiff University показывают, что игра с игрушками и сюжетно-ролевые игры способствуют развитию эмпатии и социальных навыков у детей.

Дети учатся понимать мысли, чувства и потребности другого существа, что является важной составляющей доброты и гуманности. Когда малыш играет с игрушкой, которая имеет собственную историю или пережила трудности, он невольно сопереживает и задумывается об эмоциях другого,

– рассказывают специалисты.

Такие игры помогают формировать умение делиться, сотрудничать и поддерживать слабых, даже если это не человек, а животное. Это маленькие уроки гуманности, которые остаются с ребенком на всю жизнь.

Если же ваш ребенок уже вырос для игрушек, но вы хотите проявить в нем эмпатию, то можно воспользоваться мобильным приложением приюта "Дом спасенных животных". В нем собраны истории сотен животных, которые нуждаются в помощи. Всего за 50 гривен можно стать куратором одного из них.