Понад 100 варіантів на будь-який смак: найпопулярніші імена для кішок

Кожен і кожна з домашніх тваринок мають стільки унікальних рис, здібностей, втішних звичок і цікавих особливостей, що вони точно заслуговують на найкращі імена. Зокрема, обрати ім'я для кішки можна спираючись на її характер, зовнішність чи пристрасть до кумедних витівок.

А щоб власникам було легше з вибором, 24 Канал зібрав найкращі імена для кішок. При цьому назвати домашнього улюбленця можна не тільки українськими варіантами імен – дехто обирає англійські, японські, італійські або ж навіть вигадані клички для кішок.

Цікаво Наче наречені: домашні тваринки повеселили мережу своїми "весільними" нарядами

Як назвати домашнього улюбленця?

Коти й кішки стають справжніми членами наших родин, тож імена для тваринок мають бути цікавими, легкими й милозвучними. Так і кішечки будуть щасливі, і їхнім господарям буде зручно. Фахівці з Young House Love радять врахувати кілька правил.

Під час вибору імені для кішки варто звернути увагу на деякі дуже важливі моменти. Насамперед краще надавати перевагу коротким іменам, що складаються з одного або двох складів, адже тваринам простіше їх розпізнавати й запам'ятовувати.

Якщо ж хочеться дати довше ім'я, можна одразу придумати зручне скорочення для щоденного використання. Не варто поспішати з остаточним рішенням – інколи краще трохи поспостерігати за улюбленцем, звернувши увагу на його характер, поведінку, звички чи особливості зовнішності. Ідеї можуть підказати:

колір шерсті;

темперамент;

розмір;

кумедні риси поведінки.

Водночас не слід боятися проявляти фантазію: ім'я для кішки може бути веселим, милим, символічним або абсолютно незвичним, якщо воно викликає приємні асоціації.

Якщо тварина живе в родині, до вибору імені доречно залучити всіх домашніх, щоб кожному було зручно його використовувати, адже послідовність у звертанні допомагає кішці швидше звикнути до свого імені.

Важливо! Найголовніше – не варто надто перейматися пошуком "ідеального" варіанта, адже з часом ім'я може змінитися, скоротитися або, природно, закріпитися саме те, яке здаватиметься найдоречнішим.

Навіть якщо вибір затягнеться, це нормально. Ім'я можна змінити, скоротити або адаптувати – жорстких правил тут не існує. Найкраще орієнтуватися на власні відчуття. Разом із тим, за рейтингами найчастіше власники обирають жіночі людські імена. Тож найпопулярніші імена для кішок такі:

Люсі;

Луна;

Кітті;

Дейзі;

Лілі;

Розі;

Стелла;

Зої;

Сара;

Клео;

Шедоу;

Хлоя;

Грейсі;

Гейзел;

Меггі;

Моніка;

Софі;

Моллі;

Мая;

Лола;

Аманда;

Бетані;

Кора;

Елейн;

Інгрід;

Джесіка;

Джоанна;

Кейт;

Луїза;

Меделін;

Мардж;

Мейв;

Наталі;

Пейдж;

Паула;

Рейчел;

Роберта;

Тамара;

Тереза;.

Чи справді коти відгукуються на ім'я?

Японські вчені вперше експериментально довели, що коти можуть розрізняти слова, які вимовляють люди. Дослідниця Ацуко Сайто з Університету Софії в Токіо пояснює, що коти не обов'язково розуміють значення слів або власного імені.

Вони радше звикають до того, що на своє ім'я отримують їжу, гру або інші події, тому це стає для них впізнаваним звуком. У дослідженні, опублікованому в журналі Scientific Reports, котам програвали записи, де голос власника або незнайомця читав список слів, а в кінці звучало ім'я самої тварини.



Популярні імена для кішок / Фото Unsplash

Спочатку коти реагували на звуки, але з часом втрачали інтерес, однак помітно активніше реагували саме на своє ім'я. Аби пухнастикам і власникам було простіше орієнтуватися, пропонуємо ідеї легких імен для кішок:

Класичні імена для кішок:

Ася;

Соня;

Мурка;

Бася;

Філя.

Ніжні та короткі імена для котів-дівчат:

Міла;

Муся;

Ляля;

Тіна;

Ніка;

Сімка;

Чача.

Японські імена для кішок зі значенням

Японія часто асоціюється з особливою любов'ю до котів. Якщо подивитися на її історію, культуру, міфологію та фольклор, стає помітно, що образ кота там постійно присутній.

Саме тому значна частина японців ставиться до цих тварин із повагою та симпатією. Крім того, в країні існують навіть так звані "котячі острови", де мурчики мешкають у великій кількості й фактично стали головними жителями цих місць.

Акіко : яскрава дівчина;

: яскрава дівчина; Айко : дочка кохання;

: дочка кохання; Асамі : ранкова красуня;

: ранкова красуня; Чіеко : дочка мудрості;

: дочка мудрості; Чика : розсипані квіти;

: розсипані квіти; Емі : прекрасне благословення;

: прекрасне благословення; Еміко : гарна дівчина;

: гарна дівчина; Ері : благословення;

: благословення; Ецуко : дочка радості;

: дочка радості; Хана : гарна квітка;

: гарна квітка; Ханако : дівчина-квітка;

: дівчина-квітка; Хару : весна;

: весна; Хікарі : світло, сяйво;

: світло, сяйво; Хіромі : щедра краса;

: щедра краса; Хонока : гармонійна квітка;

: гармонійна квітка; Кацумі : переможна красуня;

: переможна красуня; Казумі : гармонійна краса;

: гармонійна краса; Кімі : благородний;

: благородний; Макі : справжня надія;

: справжня надія; Майко : дочка танцю;

: дочка танцю; Масумі : справжня ясність;

: справжня ясність; Маюмі : справжня ніжна краса;

: справжня ніжна краса; Міко : прекрасна блаженна дівчина;

: прекрасна блаженна дівчина; Такахіра : велика цінність, благородство;

: велика цінність, благородство; Юкі: щаслива і задоволена.

Італійські імена для кішок

Італійська мова відзначається мелодійністю та м'яким звучанням, тому імена, які походять із неї, часто сприймаються як цілі "музичні" фрази – лаконічні або навпаки витончені й довгі.

Вони можуть вдало передавати характер тварини та створювати особливу, затишну атмосферу в домі. Такі італійські імена для котів і кішок легко використовувати в повсякденному житті: багато з них мають короткі форми для клички, а також різні зменшувально-пестливі варіанти.

Ідеї імен для кішок з італійськими нотками: Белла, Ізабелла, Вівіана, Франческа, Розіта, Дольче, Белліссіма, Софія, Б'янка, Піколла, Джульєтта, Донна.

Як назвати чорну кішку?

Загалом, чорне забарвлення шерсті у котів зумовлене домінантним геном, який відповідає за їхній темний колір. Водночас через забобони таких тварин часто рідше забирають у нові домівки.



Імена для чорної кішки / Фото Unsplash

Попри поширені міфи, чорні коти мають свої особливості: вони можуть бути навіть більш стійкими до деяких захворювань і в багатьох культурах вважаються символом удачі. Для чорних кішок можуть підійти такі імена:

Північ;

Тінь;

Сабрина;

Пантера;

Акаша;

Енігма;

Багіра.

Як назвати білу кішку?

Білу улюбленицю зазвичай називають, орієнтуючись на її сніжно-білий відтінок шерсті, лагідний характер або загальну ніжність образу. Серед популярних варіантів можна зустріти імена Білосніжка, Зефірка, Аляска, Вайті, Перлинка, Альбіна, Аврора, Вуаль.

Імена для білих кішок / Фото Unsplash

Вибір імені залежить від того, що саме власник хоче підкреслити – зовнішність тварини чи її характер. Імена для білих кішок умовно поділяють на кілька груп, зокрема:

класичні – Сніжка, Білка, Блонді;

ніжні та "солодкі" – Маршмеллоу, Мілка, Ванілька, Шантіллі, Крімка.

Як назвати руду кішку?

Ім'я для рудої кішки часто підбирають, орієнтуючись на її яскраву шерсть, яка нагадує тепле сонячне світло на заході. Такій улюблениці можуть підійти варіанти на кшталт:

Голді;

Медянка;

Монетка;

Лучинка;

Іскра;

Санні;

Сонечко;

Веснянка;

Фоксі;

Золотко;

Джинджер;

Охра;

Фенікс.

Імена для рудої кішки / Фото Unsplash

Також ім'я можна обирати, враховуючи характер тварини, але для цього варто трохи поспостерігати за нею. Активній і темпераментній кішці підійдуть імена Забіяка, (Флейм) або Лава. Пустотливій і бешкетній – Єгоза або Шкода. А тій, що любить смачно поїсти, підійдуть жартівливі варіанти на кшталт Ненажера.

До слова, дослідники виявили, що у рудих котів існує мутація на Х-хромосомі, яка впливає на формування жовто-рудого пігменту шерсті. Так, близько 80% рудих котів – самці.

Як назвати сірого кота?

Раніше ми детально розповідали про 100 імен для сірих котів, які часто асоціюються зі спокоєм, врівноваженістю та своєрідною мудрістю, а їхній колір шерсті нерідко підкреслює стриманий і гармонійний характер.

Водночас ім'я може відображати як характер і зовнішність улюбленця, так і бути натхненним фільмами, міфологією чи культурними образами. Серед популярних чоловічих імен для сірих котів можна зустріти такі варіанти: