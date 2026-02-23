Не лише Луна та Чарлі: 10 найпопулярніших імен для чотирилапих улюбленців

Обрати ім'я домашнього пухнастика, яке б найкраще характеризувало його вдачу й імпонувало власникам, буває часом зовсім непросто. Та все ж цей процес має приносити задовлення, тож існує кілька правил, які домопоможуть знайти ідеальне ім'я для вашого чотирилапого друга.

Про те, як підібрати ім'я для улюбленця, розповідають фахівці з Royal Kennel Club.

Як назвати собаку?

Експерти зазначають, що популярні клички часто закінчуються на голосний звук. Самі ж собаки орієнтуються насамперед на звучання. Імена, що завершуються голосною, легше сприймаються, адже ви природно змінюєте інтонацію.

Завдяки цьому собаці простіше виокремити своє ім'я серед інших слів у щоденному спілкуванні.

Фахівці також радять уникати подібності до команд в іменах. Під час навчання пес має чітко розрізняти команди. Якщо ім'я звучить схоже на "не можна", "сидіти" чи інші команди, це може заплутати тварину.

Водночас не варто захоплюватися надто складними варіантами. Оригінальність – це чудово, але надто довге або складне ім'я буде незручним і для вас, і для собаки. Якщо ж вам подобається довга кличка, придумайте коротку форму або зручне прізвисько.

У разі, якщо вам важко визначитися між кількома іменами, випробуйте кожне з них протягом кількох днів. Так ви зрозумієте, яке звучить природніше та краще підходить вашому улюбленцю.



Поради у виборі імені для собаки / Фото Unsplash

До того ж чудова ідея – назвати собаку на честь улюбленого персонажа книги, фільму чи серіалу. Це додасть імені особливого значення саме для вас.

Якщо ви берете собаку з уже наявним ім’ям, різка зміна може стати для нього стресом. Якщо ж дуже хочеться перейменувати, оберіть варіант, який звучить подібно до попереднього – так адаптація буде легшою.

Важливо також обирайте двоскладові імена. Клички з двох складів легко вимовляються та добре сприймаються собаками. Вони звучні та зручні у щоденному використанні.

Експерти радять уникати співзвучності з іншими іменами в родині. Бо якщо ім'я собаки буде дуже схоже на ім'я когось із членів сім'ї чи інших домашніх тварин, це спричинить плутанину. Наприклад, "Роб" і "Боб" не найкраща пара для дому.

Коли вже придумали ім'я для чотирилаповго, спробуйте покликати його новою кличкою вголос – у дворі чи в парку. Якщо вам ніяково або незручно вимовляти це ім'я, варто подумати ще.

Кличка також не повинна мати образливого чи неоднозначного змісту. Вам доведеться вимовляти її публічно, тож краще обрати щось приємне та нейтральне.

Ну й чи не найголовніше, варто придивитися до поведінки собаки перед остаточним вибором. Ім'я має принаймні почасти відображати його темперамент.

Як найчастіше називали чотирилапих у 2025?

Організація American Kennel Club опублікувала десятку найпопулярніших кличок 2025 року серед чистопородних собак та зареєстрованих метисів.

Топ-10 імен для собак-дівчат:

Луна;

Белла;

Дейзі;

Люсі;

Рубі;

Віллоу;

Меґґі;

Пенні;

Зоря;

Сейді.

Топ-10 імен для собак-хлопців:

Макс;

Генк;

Тедді;

Купер;

Гас;

Герцог;

Маверік;

Біер;

Чарлі;

Фінн.

