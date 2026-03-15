Хвостатим влаштували справжній НМТ: фінські вчені назвали найрозумнішу породу собак

Кожен власник чотирилапого переконаний, що саме його пес – істинний інтелектуал. Проте деякі з них мають блискучі розумові здібності, закладені ледь не на генетичному рівні. Дослідники поставилися до цього питання з усією серйозністю й упродовж 6 років проводили тести на кмітливість серед тисяч собак-предстаників 13 порід.

Тривалий час найрозумнішою породою чотирилапих вважали бордер-коллі, проте нові дослідження показали інші результати. Вражаючий експеримент висвітлили в Scientific Reports.

Актуально Його порода була на межі вимирання: як Хатіко став зіркою кіно й одним із символів Японії

Як визначали собак-інтелектуалів?

Науковці з Університету Гельсінкі, що у Фінляндії, провели масштабне дослідження, у якому перевірили інтелект собак різних порід. До експерименту залучили породи, які традиційно входять до переліку найрозумніших. Серед них були представники 13 видів:

бельгійський малінуа;

австралійський келпі;

лабрадор-ретривер;

золотистий ретривер;

шотландська вівчарка;

німецький ховаварт;

іспанський водяний;

собака шетландська;

вівчарка англійський;

кокер-спанієл;

австралійська вівчарка;

німецька вівчарка;

фінський лапфунд;

бордер-коллі.

Кожна порода проходила серію з десяти завдань. Сім із них оцінювали когнітивні здібності, а ще три перевіряли поведінкові реакції. Наприклад, тваринам потрібно було обійти прозору V-подібну перешкоду, щоб дістатися до їжі, яку вони бачили.

Також дослідники перевіряли, наскільки собаки розуміють людські жести. Для цього використовували п'ять типів сигналів: тривале вказування, коротке вказування, вказування ногою, жест із відвернутим обличчям і спостереження за рухом очей людини.

Крім того, науковці оцінювали рівень самостійності собак і те, як вони взаємодіють із людиною у випадках, коли потребують допомоги. Одним із прикладів було завдання дістати їжу із закритої коробки.

Яка порода собак найрозумніша?

Після завершення всіх тестів дослідники визначили переможця. Найкращий результат показали бельгійські малінуа, адже вони набрали 35 балів із можливих 39.



Бельгійський малінуа став найрозумнішим собакою / Фото Unsplash

Втім, навіть ця порода не впоралася ідеально з усіма завданнями. Зокрема, малінуа мав труднощі з тестом, де потрібно було витягнути їжу з прозорого циліндра.

Ці собаки історично використовувалися як пастуші, тому вирізняються не лише високим інтелектом, а й великою витривалістю.

До слова, експерти з American Kennel Club розповіли, що бельгійський малінуа – це розумна, впевнена та універсальна порода, яка славиться своєю працьовитістю й здатністю легко опановувати команди. Ці собаки формують дуже міцний зв'язок із господарем і потребують постійної взаємодії з людиною. Малінуа мають міцну, добре розвинену мускулатуру та пропорційну статуру.



Вони виглядають витривалими й водночас елегантними, адже були виведені для активної роботи. Їх легко впізнати за піднятою головою, темними вухами й характерною чорною "маскою" на морді, а шерсть зазвичай має відтінки від рудувато-пісочного до темно-каштанового.

Друге місце у дослідженні посів австралійський келпі з результатом 26 балів.



Австралійський келпі – один з найрозумніший серед собак / Фото Unsplash

Третю позицію зайняв лабрадор-ретривер, який отримав 25 балів.



Лабрадор-ретривер увійшов до трійки найрозумніших / Фото Unsplash

Натомість бордер-коллі, яких раніше часто називали найрозумнішими собаками у світі, цього разу опинилися лише на четвертому місці. П'яту сходинку посів золотистий ретривер.

Вчені пояснюють високі результати малінуа їхнім походженням та призначенням. Цю породу виводили для роботи з худобою, що вимагало швидкої реакції на команди, здатності самостійно приймати рішення та добре контролювати свою поведінку.

Багаторічна селекція допомогла закріпити ці якості, зробивши малінуа не лише кмітливими, а й дуже працездатними та фізично витривалими.

Що ще цікавого відомо про породи чотирилапих?