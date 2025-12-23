Під час атаки ворог застосував понад 600 дронів і десятки ракет

Росія у ніч на вівторок, 23 грудня, завдала масованого удару по Україні, є пошкодження критичної та цивільної інфраструктури у низці областей. Для цієї атаки противник використав понад 600 дронів та десятки ракет.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко та українського президента Володимира Зеленського.

Які наслідки нічної атаки?

Згідно з оприлюдненою інформацією, ворог скерував на Україну понад 600 повітряних цілей. Українська прем'єрка констатувала, що сьогоднішня атака була свідомим та цинічним ударом російської армії напередодні Різдва.

За її словами, внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України. Через це по всій країні вимушено вводять графіки аварійних відключень, які скасують після стабілізації ситуації.

Обласні військові адміністрації та всі відповідні служби вже працюють, щоб якомога швидше повернути людям електропостачання. Для цього залучено всі ресурси. Міністерство енергетики спільно з Укренерго інформуватимуть про подальший стан енергосистеми,

– ідеться у повідомленні.

Володимир Зеленський констатував, що, на жаль, через атаку є втрати. У Житомирській області загинула дитина. Також є дві жертви у Київській та Хмельницькій областях. Він висловив співчуття рідним загиблих.

"Загалом під ударом уже були щонайменше 13 областей. Значну частину дронів і ракет вдалося збити. Детальна інформація від Повітряних сил буде пізніше – коли надійдуть усі звіти. Втім, були й влучання", – написав він.

Які пошкодження по областях?