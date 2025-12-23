Во время атаки враг применил более 600 дронов и десятки ракет

Россия в ночь на вторник, 23 декабря, нанесла массированный удар по Украине, есть повреждения критической и гражданской инфраструктуры в ряде областей. Для этой атаки противник использовал более 600 дронов и десятки ракет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко и украинского президента Владимира Зеленского.

Какие последствия ночной атаки?

Согласно обнародованной информации, враг направил на Украину более 600 воздушных целей. Украинский премьер констатировала, что сегодняшняя атака была сознательным и циничным ударом российской армии накануне Рождества.

По ее словам, в результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины. Поэтому по всей стране вынужденно вводят графики аварийных отключений, которые отменят после стабилизации ситуации.

Областные военные администрации и все соответствующие службы уже работают, чтобы как можно скорее вернуть людям электроснабжение. Для этого привлечены все ресурсы. Министерство энергетики совместно с Укрэнерго будут информировать о дальнейшем состоянии энергосистемы,

– говорится в сообщении.

Владимир Зеленский констатировал, что, к сожалению, из-за атаки есть потери. В Житомирской области погиб ребенок. Также есть две жертвы в Киевской и Хмельницкой областях. Он выразил соболезнования родным погибших.

"В целом под ударом уже были по меньшей мере 13 областей. Значительную часть дронов и ракет удалось сбить. Подробная информация от Воздушных сил будет позже – когда поступят все отчеты. Впрочем, были и попадания", – написал он.

Какие повреждения по областям?