Під Харковом прогриміла серія вибухів: чим ворог атакує передмістя
- У передмісті Харкова пізно вночі 25 жовтня чули серію вибухів.
- Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників, які рухаються курсом на Мерефу.
У передмісті Харкова пізно вночі 25 жовтня чули серію вибухів. До цього у самому місті та області оголошували тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Тривога вже у низці областей: Україну атакують ворожі "Шахеди"
Що відомо про атаку ворогом передмістя Харкова?
Тривогу у Харківському районі та самому Харкові оголосили о 00:06. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників в області.
БпЛА в Богодухівському районі Харківщини, курс південний,
– зазначали військові.
Перший вибух харків'яни почули о 00:17. Місцеві кореспонденти Суспільного зазначили, що, ймовірно, він стався за межами міста.
Уже о 00:38 в передмісті Харкова пролунав ще один вибух. Про наслідки – поки нічого не повідомляли.
Повітряні сили також писали, що ворожі безпілотники на Харківщині рухаються курсом на Мерефу.
Журналісти Суспільного зазначали, що в передмісті Харкова нарахували щонайменше 14 вибухів. Станом на 00:52 гучні звуки продовжували лунати.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де ще лунали вибухи в Україні останнім часом?
У Київській області ввечері 24 жовтня чули вибухи. ОВА повідомляла про роботу ППО під час атаки регіону ворожими дронами-камікадзе.
Удень 24 жовтня вибухи прогриміли в Одеській області. Окупанти вперше застосували там КАБи по цивільній інфраструктурі, що стало новою загрозою для регіону.
А ввечері 23 жовтня вибухи пролунали в Чернігові. Регіону загрожували російські дрони.