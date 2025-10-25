Під Харковом прогриміла серія вибухів: чим ворог атакує передмістя

У передмісті Харкова пізно вночі 25 жовтня чули серію вибухів. До цього у самому місті та області оголошували тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про атаку ворогом передмістя Харкова?

Тривогу у Харківському районі та самому Харкові оголосили о 00:06. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників в області.

БпЛА в Богодухівському районі Харківщини, курс південний,

– зазначали військові.

Перший вибух харків'яни почули о 00:17. Місцеві кореспонденти Суспільного зазначили, що, ймовірно, він стався за межами міста.

Уже о 00:38 в передмісті Харкова пролунав ще один вибух. Про наслідки – поки нічого не повідомляли.

Повітряні сили також писали, що ворожі безпілотники на Харківщині рухаються курсом на Мерефу.

Журналісти Суспільного зазначали, що в передмісті Харкова нарахували щонайменше 14 вибухів. Станом на 00:52 гучні звуки продовжували лунати.

