Увечері 17 жовтня російська армія атакувала Харківську область. У Чугуївській громаді пролунали щонайменше 12 вибухів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи на Харківщині?

У Повітряних Силах ЗСУ після 21:00 повідомили, що на Харківщині перебувають російські БпЛА, а пізніше ворог запустив керовані авіаційні бомби.

Під атакою був Чугуївський район Харківської області. Із 21:40 там лунають вибухи. За дві хвилини прогриміли чотири гучні звуки. А за 9 хвилин їхня кількість зросла до 10. Усього станом на 22:12 в районі чули 12 вибухів. В області також продовжується дронова атака.

Моніторингові канали зауважили що на Чугуїв та район летіли російські БпЛА. Про наслідки атаки на Харківщину наразі не розповідали.

Де лунає повітряна тривога зараз?

Через атаку дронами в низці областей лунає повітряна тривога. "Шахеди" фіксуються над різними містами та селами України.

Де була російська атака напередодні?