Під Харковом пролунала серія потужних вибухів
- 17 жовтня російська армія атакувала Харківську область, зокрема Чугуївську громаду, де пролунали щонайменше 12 вибухів.
- Повітряні Сили ЗСУ повідомили про російські БпЛА та керовані авіаційні бомби в регіоні, проте про наслідки атаки наразі не розповідали.
Увечері 17 жовтня російська армія атакувала Харківську область. У Чугуївській громаді пролунали щонайменше 12 вибухів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Дрони дісталися вже до Київщини: Росія продовжує атакувати Україну "Шахедами"
Що відомо про вибухи на Харківщині?
У Повітряних Силах ЗСУ після 21:00 повідомили, що на Харківщині перебувають російські БпЛА, а пізніше ворог запустив керовані авіаційні бомби.
Під атакою був Чугуївський район Харківської області. Із 21:40 там лунають вибухи. За дві хвилини прогриміли чотири гучні звуки. А за 9 хвилин їхня кількість зросла до 10. Усього станом на 22:12 в районі чули 12 вибухів. В області також продовжується дронова атака.
Моніторингові канали зауважили що на Чугуїв та район летіли російські БпЛА. Про наслідки атаки на Харківщину наразі не розповідали.
Зауважимо, що наші журналісти цілодобово збирають дані про вибухи та наслідки обстрілів в Україні в телеграм-каналі 24 Каналу.
Де лунає повітряна тривога зараз?
Через атаку дронами в низці областей лунає повітряна тривога. "Шахеди" фіксуються над різними містами та селами України.
Де була російська атака напередодні?
У Чернігові російська армія здійснила обстріл зранку 17 жовтня. Під час атаки дронами окупанти уразили транспортну інфраструктуру, постраждала одна людина.
У Кривому Розі Росія масовано атакувала дронами цивільну інфраструктуру. На регіон летіли близько 20 дронів. Уражено будівлю промислового підприємства та енергетичну інфраструктуру.