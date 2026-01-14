Журналісти викрили "школу" УПЦ МП у Києві: настоятель міг втекти з України

6 січня журналісти "Слідство.Інфо" опублікували розслідування про чоловічий монастир "Свято-Покровська Голосіївська пустинь". А тепер стало відомо, що настоятель цього монастиря Федір Андроник, імовірно, втік з України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Слідство.Інфо".

Навіщо Федір Андроник втік з України?

Андроник є архієпископом Ісаакієм Ворзельським, він настоятель чоловічого монастиря "Свято-Покровська Голосіївська пустинь".

Джерела "Слідства.Інфо" твердять, що Андроник поїхав з України 7 січня, тобто на наступний день після публікації матеріалу. І вже майже тиждень настоятель храму московського патріархату перебуває на території Молдови. Виїхати він міг офіційно, адже йому 61.

Митрополит Климент, голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП, сказав, що не має інформації про виїзд Андроника. Раніше він заявляв, що школа УПЦ МП не створена рішенням священного синоду УПЦ і офіційно не зареєстрована.

Що за школу УПЦ МП викрили журналісти в Києві?

На території монастиря УПЦ МП у Голосієві діяла підпільна школа, яка називалася православною школою "Перспектива". Там вивчали російську мову, а також говорили, що краще помоляться замість того, щоб слухати український гімн чи віддати шану під час хвилини мовчання.

Формально діти числилися в іншій школі, але фактично весь день проводили при монастирі, де вчилися за радянськими підручниками. Також діяла група продовженого дня.

Директорка заперечувала, що діти вчаться. Говорила, ніби це діє сімейний клуб. А охоронці казали, що пустинь – місце намолене і ракети його облітають (нагадаємо, що росіяни постійно обстрілюють Голосіївський район).

Оксен Лісовий обіцяв перевірити школи, які допомагали "підпільникам". Також залучена СБУ.