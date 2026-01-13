Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал "Схем" "Російські гроші та батько у Міноборони РФ: хто готує наукові висновки до українських законопроєктів".

Хто така Яна Салміна?

Журналісти проєкту "Схеми" вивчили діяльність юристки Яни Салміної, яка з 2019 року є однією з головних наукових консультантів Верховної Ради. Тобто належить до кола тих людей, які готують експертні висновки для депутатів і від яких залежить, чи будуть голосувати за певні закони.

Жінка переважно надавала висновки для законопроєктів з питань аграрної та земельної політики, але не тільки. Щонайменше тричі з початку повномасштабного вторгнення вона надавала експертизу для комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Та Яна Салміна "до приходу на цю посаду роками системно отримувала російські державні кошти на захист прав росіян в Україні через громадські організації, однією із яких і досі керує".

Вона їздила в Москву до кураторів вже після початку війни на сході та окупації Криму. А ще – її батько працює на російську військову промисловість, мешкає у Підмосков'ї та володіє нерухомістю у Києві – квартирою, де живе сама держслужбовиця,

– розповіли медійники.

Яна Салміна тісно пов'язана з "Правфондом" – російською державною структурою, заснованою міністерством закордонних справ Росії і "Россотрудничеством".

Зокрема, "Правфонд" фінансував круглий стіл, який проводила зареєстрована у Києві громадська організація "Центр прав меншин". Цей центр очолювала Салміна. Під час круглого столу "досліджували", як "протидіяти ксенофобії та дискримінації російськомовної меншини в Україні", а також "насильницькій українізації" суспільства. Тексти планували випустити друком та поширити серед іноземних дипломатів в Україні та посадовців ООН, ОБСЄ та Європарламенту.

Це дослідження було виконано в інтересах Медведчука. Салміна обстоювала інтереси й іншого проросійського політика – Вадима Колесніченка. Наприклад, роками працювала в його ГО "Російськомовна Україна".

Салміну покарають?

Сама Салміна та її батько відмовилися від коментарів. А от в Апараті Верховної Ради розпочали перевірку фактів із розслідування. Та офіційно адресували знахідки журналістів також до НАЗК і СБУ із проханням про додаткові заходи.