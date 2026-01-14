Журналисты разоблачили "школу" УПЦ МП в Киеве: настоятель мог сбежать из Украины

6 января журналисты "Слідство.Інфо" опубликовали расследование о мужском монастыре "Свято-Покровская Голосеевская пустынь". А теперь стало известно, что настоятель этого монастыря Федор Андроник, предположительно, сбежал из Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Слідство.Інфо".

Зачем Федор Андроник сбежал из Украины?

Андроник является архиепископом Исаакием Ворзельским, он настоятель мужского монастыря "Свято-Покровская Голосеевская пустынь".

Источники "Слідства.Інфо" утверждают, что Андроник уехал из Украины 7 января, то есть на следующий день после публикации материала. И уже почти неделю настоятель храма Московского патриархата находится на территории Молдовы. Уехать он мог официально, ведь ему 61.

Митрополит Климент, председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП, сказал, что не располагает информацией о выезде Андроника. Ранее он заявлял, что школа УПЦ МП не создана решением священного синода УПЦ и официально не зарегистрирована.

Показываем на карте Киева Свято-Покровскую Голосеевскую пустынь

Что за школу УПЦ МП разоблачили журналисты в Киеве?

На территории монастыря УПЦ МП в Голосеево действовала подпольная школа, которая называлась православной школой "Перспектива". Там изучали русский язык, а также говорили, что лучше помолятся вместо того, чтобы слушать украинский гимн или отдать дань уважения во время минуты молчания.

Формально дети числились в другой школе, но фактически весь день проводили при монастыре, где учились по советским учебникам. Также действовала группа продленного дня.

Директор отрицала, что дети учатся. Говорила, будто это действует семейный клуб. А охранники говорили, что пустынь – место намоленное и ракеты ее облетают (напомним, что россияне постоянно обстреливают Голосеевский район).

Оксен Лисовой обещал проверить школы, которые помогали "подпольщикам". Также привлечена СБУ.