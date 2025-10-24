Співбесіда, огляд, а потім – служба: як українці можуть підписати контракт із ЗСУ

Усі чоловіки призовного віку, які не мають обмежень, підлягають мобілізації під час воєнного стану. Одна з можливостей долучитися до армії – це підписання контракту з бойовими бригадами.

Про це пише 24 Канал з посиланням на роз'яснення ТЦК і СП.

Як підписати контракт із ЗСУ?

Військовозобов'язаний, який іде служити за контрактом, може самостійно обирати бажану для себе бригаду та спеціальність. Перевагою також є можливість опанування нової військово-облікової спеціальності, наявність курсів підвищення кваліфікації та пропозиція вступу до військових навчальних закладів без відриву від служби.

Наголошується, що військова служба за контрактом – це добровільний вибір. А після закінчення терміну контракту людина може укласти новий.

Під час дії воєнного стану укласти контракт можуть чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років, які мають мотивацію до військової служби, придатні за станом здоров’я та відповідають вимогам професійно - психологічного відбору,

Громадянин може звернутися до ТЦК і СП за місцем обліку чи перебування. Там відбуватиметься співбесіда, людина отримає список вакансії. Після вибору спеціальності потрібно подати такі документи:

заяву з проханням щодо прийняття на військову службу за контрактом; письмові згоди на проведення спеціальної перевірки відомостей (у разі необхідності); письмову згоду на проведення професійно-психологічного відбору; копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; довідку з Національної поліції України про відсутність судимості або її погашення; військовий квиток (для військовозобов'язаних); автобіографію в рукописному і друкованому примірниках; довідку про трудову діяльність; копії документів про освіту; довідку про склад сім'ї та місце реєстрації або фактичного проживання; службову характеристику (з місця роботи або навчання); дві фотокартки розміром 9 на 12 сантиметрів.

Далі кандидат на посаду проходить професійно-психологічний відбір та медичний огляд, направлення на який дає начальник ТЦК і СП. Під час ВЛК огляд проводить хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, окуліст, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог і за необхідності – лікарі інших спеціальностей.

Після всіх організаційних моментів громадянин повинен прибути до РТЦК та отримати направлення до навчального центру чи військової частини.

Яку зарплату отримують військові на контракті?

Військовослужбовцям передбачена гарантована одноразова допомога від 24 224 гривень до 30 280 гривень:

солдати рядового складу отримують 8 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 24 224 гривень;

сержанти й старшинський склад – 9 розмірів ПМ – 27 252 грн;

офіцери – 10 розмірів ПМ – 30 280 гривень.

Військовослужбовцям, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення передбачена додаткова виплата – понад 190 тисяч гривень. Заробітна плата залежить від звання, посади та вислуги років.

Варто зазначити! Сума виплати, яка залежить від прожиткового мінімуму, може змінюватися, адже визначається його розміром, установленим законом на 1 січня календарного року.

