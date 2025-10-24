Собеседование, осмотр, а потом – служба: как украинцы могут подписать контракт с ВСУ

Все мужчины призывного возраста, которые не имеют ограничений, подлежат мобилизации во время военного положения. Одна из возможностей присоединиться к армии – это подписание контракта с боевыми бригадами.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на разъяснение ТЦК и СП.

К теме Молодые военнослужащие: кого могут мобилизовать до 25 лет: кто может

Как подписать контракт с ВСУ?

Военнообязанный, который идет служить по контракту, может самостоятельно выбирать желаемую для себя бригаду и специальность. Преимуществом также является возможность освоения новой военно-учетной специальности, наличие курсов повышения квалификации и предложение поступления в военные учебные заведения без отрыва от службы.

Отмечается, что военная служба по контракту – это добровольный выбор. А после окончания срока контракта человек может заключить новый.

Во время действия военного положения заключить контракт могут мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют мотивацию к военной службе, пригодны по состоянию здоровья и соответствуют требованиям профессионально - психологического отбора,

– говорится в сообщении.

Гражданин может обратиться в ТЦК и СП по месту учета или пребывания. Там будет происходить собеседование, человек получит список вакансии. После выбора специальности нужно подать следующие документы:

заявление с просьбой о принятии на военную службу по контракту; письменные согласия на проведение специальной проверки сведений (в случае необходимости); письменное согласие на проведение профессионально-психологического отбора; копию паспорта и справки о присвоении идентификационного номера; справку из Национальной полиции Украины об отсутствии судимости или ее погашении; военный билет (для военнообязанных); автобиографию в рукописном и печатном экземплярах; справку о трудовой деятельности; копии документов об образовании; справку о составе семьи и месте регистрации или фактического проживания; служебную характеристику (с места работы или учебы); две фотографии размером 9 на 12 сантиметров.

Далее кандидат на должность проходит профессионально-психологический отбор и медицинский осмотр, направление на который дает начальник ТЦК и СП. Во время ВЛК осмотр проводит хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, окулист, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог и при необходимости – врачи других специальностей.

После всех организационных моментов гражданин должен прибыть в РТЦК и получить направление в учебный центр или воинскую часть.

Какую зарплату получают военные на контракте?

Военнослужащим предусмотрена гарантированная единовременное пособие от 24 224 гривен до 30 280 гривен:

солдаты рядового состава получают 8 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 24 224 гривен;

сержанты и старшинский состав – 9 размеров ПМ – 27 252 грн;

офицеры – 10 размеров ПМ – 30 280 гривен.

Военнослужащим, которые выполняют задачи на линии боевого соприкосновения предусмотрена дополнительная выплата – более 190 тысяч гривен. Заработная плата зависит от звания, должности и выслуги лет.

Стоит отметить! Сумма выплаты, которая зависит от прожиточного минимума, может меняться, ведь определяется его размером, установленным законом на 1 января календарного года.

Кого могут мобилизовать в армию?