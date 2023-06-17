Замість тонн води болото: який зараз вигляд має Каховське водосховище

Російські загарбники ще 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Після руйнування ГЕС на місці, де колись були тонни води, тепер напівболото.

Це видно на свіжих кадрах, оприлюднених у мережі. Зараз Каховське водосховище майже не впізнати.

Дивіться також Причиною руйнування Каховської ГЕС міг стати вибух в тунелі бетонної основи греблі, – NYT

З водосховища витекла значна частина води, і тепер у багатьох місцях видно дно колишньої водойми.



Який вигляд має Каховське водосховище зараз / Фото Максима Павловського



Каховське водосховище нагадує болото / Фото Максима Павловського

Яка ситуація у Херсоні

Тим часом у Херсоні відновлюють мікрорайон Острів після затоплень. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що з вулиць житломасиву Острів прибирають мул і рослинні залишки, а також вивозять сміття. Експерти оцінюють руйнування будівель, які були затоплені.

Попри те, що сьогодні вихідний, всі служби працюють. Комунальники, ДСНС – всі на місцях. До нашої надважливої роботи долучилися працівники з Київщини та Кіровоградщини. Дякую, колеги, за вашу самовіддану працю. За підтримку Херсонщини,

– наголосив він.

Водночас 17 червня російські нелюди знову здійснили черговий терор. Вони обстріляли Острів, коли там працювали люди. На щастя, ніхто не постраждав.

У Херсоні відновлюють мікрорайон Острів / Фото Олександра Прокудіна

Що відомо про підрив Каховської ГЕС