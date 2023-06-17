Замість тонн води болото: який зараз вигляд має Каховське водосховище
Джерело:"Думкая"
Російські загарбники ще 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Після руйнування ГЕС на місці, де колись були тонни води, тепер напівболото.
Це видно на свіжих кадрах, оприлюднених у мережі. Зараз Каховське водосховище майже не впізнати.
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З водосховища витекла значна частина води, і тепер у багатьох місцях видно дно колишньої водойми.
Який вигляд має Каховське водосховище зараз / Фото Максима Павловського
Каховське водосховище нагадує болото / Фото Максима Павловського
Яка ситуація у Херсоні
Тим часом у Херсоні відновлюють мікрорайон Острів після затоплень. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що з вулиць житломасиву Острів прибирають мул і рослинні залишки, а також вивозять сміття. Експерти оцінюють руйнування будівель, які були затоплені.
Попри те, що сьогодні вихідний, всі служби працюють. Комунальники, ДСНС – всі на місцях. До нашої надважливої роботи долучилися працівники з Київщини та Кіровоградщини. Дякую, колеги, за вашу самовіддану працю. За підтримку Херсонщини,
– наголосив він.
Водночас 17 червня російські нелюди знову здійснили черговий терор. Вони обстріляли Острів, коли там працювали люди. На щастя, ніхто не постраждав.
У Херсоні відновлюють мікрорайон Острів / Фото Олександра Прокудіна
Що відомо про підрив Каховської ГЕС
- У ніч з 5 на 6 червня російські війська підірвали Каховську гідроелектростанцію, яку вони контролювали протягом понад року. Цей вибух призвів до повені міст та сіл, що розташовані нижче по Дніпру.
- Україна розпочала евакуацію населення з підконтрольних територій правого берега Херсонської області. Тим часом на Лівобережжі, що було сильніше затоплено в результаті цієї катастрофи, розгортається гуманітарна криза.
- Президент Володимир Зеленський охарактеризував російський теракт на Каховській ГЕС найбільшою рукотворною екологічною катастрофою в Європі за десятки років.