Вместо тонн воды болото: как сейчас выглядит Каховское водохранилище
Источник:"Мыслительная"
Российские захватчики еще 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. После разрушения ГЭС на месте, где когда-то были тонны воды, теперь полуболото.
Это видно на новых кадрах, обнародованных в сети. Сейчас Каховское водохранилище почти не узнать.
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Из водохранилища вытекла значительная часть воды, и теперь во многих местах видно дно прежнего водоема.
Как выглядит Каховское водохранилище сейчас / Фото Максима Павловского
Каховское водохранилище напоминает болото / Фото Максима Павловского
Какая ситуация в Херсоне
Между тем, в Херсоне восстанавливают микрорайон Остров после затоплений. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что с улиц жилмассива Остров убирают ил и растительные остатки, а также вывозят мусор. Эксперты оценивают разрушение затопленных зданий.
Несмотря на то, что сегодня выходной, все службы работают. Коммунальщики, ГСЧС – все на местах. К нашей важной работе присоединились работники из Киевщины и Кировоградщины. Спасибо, коллеги, за ваш самоотверженный труд. За поддержку Херсонщины,
– подчеркнул он.
В то же время 17 июня российские изверги вновь совершили очередной террор. Они обстреляли остров, когда там работали люди. К счастью, никто не пострадал.
В Херсоне восстанавливают микрорайон Остров / Фото Александра Прокудина
Что известно о подрыве Каховской ГЭС
- В ночь с 5 на 6 июня русские войска взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, которую они контролировали более года. Этот взрыв привел к наводнения городов и сел, расположенные ниже по Днепру.
- Украина приступила к эвакуации населения с подконтрольных территорий правого берега Херсонской области. Между тем, на Левобережье, которое было сильнее затоплено в результате этой катастрофы, разворачивается гуманитарный кризис.
- Президент Владимир Зеленский охарактеризовал российский теракт на Каховской ГЭС величайшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.