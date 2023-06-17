Это видно на новых кадрах, обнародованных в сети. Сейчас Каховское водохранилище почти не узнать.

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Из водохранилища вытекла значительная часть воды, и теперь во многих местах видно дно прежнего водоема.



Как выглядит Каховское водохранилище сейчас / Фото Максима Павловского



Каховское водохранилище напоминает болото / Фото Максима Павловского

Какая ситуация в Херсоне

Между тем, в Херсоне восстанавливают микрорайон Остров после затоплений. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что с улиц жилмассива Остров убирают ил и растительные остатки, а также вывозят мусор. Эксперты оценивают разрушение затопленных зданий.

Несмотря на то, что сегодня выходной, все службы работают. Коммунальщики, ГСЧС – все на местах. К нашей важной работе присоединились работники из Киевщины и Кировоградщины. Спасибо, коллеги, за ваш самоотверженный труд. За поддержку Херсонщины,

– подчеркнул он.

В то же время 17 июня российские изверги вновь совершили очередной террор. Они обстреляли остров, когда там работали люди. К счастью, никто не пострадал.

В Херсоне восстанавливают микрорайон Остров / Фото Александра Прокудина

Что известно о подрыве Каховской ГЭС