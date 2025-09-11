Українські військові продовжують успішно атакувати ворожу військову інфраструктуру, зокрема логістичні об'єкти. Оператори безпілотників завдали удару по важливому мосту на російській території.

Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані Нацгвардії.

Що відомо про ураження мосту на Сіверському Донці?

Оператори безпілотників окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України "Лазар" із 27-ї Печерської бригади завдали чергового успішного удару по російських окупантах.

У районі річки Сіверський Донець, поблизу Нової Таволжанки в Бєлгородській області, українські захисники провели розвідувальну операцію та знищили стратегічно важливий об'єкт.

Дивіться відео ураження мосту

Відомо, що цей міст росіяни активно використовували у логістичних цілях. Удару завдали за допомогою FPV-дронів і мін, що дозволило ефективно відрізати один із ключових шляхів постачання російських сил.

