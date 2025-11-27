До Німеччини екстрадували українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків"
- Українця Сергія Кузнєцова екстрадували з Італії до Німеччини за підозрою у підриві газопроводів "Північного потоку" у 2022 році.
- Німецькі прокурори звинувачують його у причетності до групи осіб, які встановили вибухові пристрої на трубопроводах.
Громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві газопроводів "Північного потоку" у 2022 році, екстрадували з Італії до Німеччини.
За даними німецької прокуратури, його перевезли з країни у п'ятницю, 27 листопада, під наглядом німецьких посадовців. Його супроводжували озброєні поліцейські. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel та агентство Reuters.
Дивіться також Підрив "Північних потоків": Польща не видаватиме Німеччині українця, якого підозрюють в ураженні
Що відомо про екстрадицію Кузнєцова?
Згідно з інформацією німецької прокуратури, після більш ніж трьох місяців попереднього ув'язнення Італія видала Німеччині 49-річного українця Сергія Кузнєцова. До Німеччини його доправили гелікоптером.
Обвинуваченого перевезли з Італії сьогодні. За графіком, він має постати перед слідчим суддею Федерального суду в Карлсруе завтра (28 листопада – 24 Канал),
– повідомляє пресслужба прокуратури.
Німецькі прокурори звинувачують його у причетності до групи осіб, які встановили вибухові пристрої на трубопроводах поблизу данського острова Борнхольм у Балтійському морі, що призвело до підриву.
Ця диверсія перервала транзит російського газу до Європи, скоротивши постачання енергоносіїв на континент, хоча Росія вже значною мірою припинила поставки. Росія та західні країни називали це саботажем.
Що цьому передувало?
Нагадаємо, Сергія Кузнєцова затримали в Італії наприкінці серпня 2025 року на підставі європейського ордера. Йому інкримінують нібито координаційну роль на борту яхти "Андромеда" та командування нею.
Зазначимо, що вибухові пристрої для вибухів на газопроводах "Північний потік" перевозили саме на цій вітрильній яхті "Андромеда", яку орендували через чартерну компанію на німецькому острові Рюген.
Сам Кузнєцов відкинув звинувачення. Українець заявив, що на момент підриву трубопроводів перебував в Україні. Водночас ці слова він супроводжував жестом трьома пальцями, який нагадував тризуб.
Вже 31 жовтня він розпочав голодування через відсутність належного харчування відповідно медичних потреб. Він страждає на панкреатит і целіакію, а також є веганом. Голодування він припинив 11 листопада.