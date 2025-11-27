Укр Рус
24 Канал Новости мира В Германию экстрадировали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
27 ноября, 22:22
3

В Германию экстрадировали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Украинца Сергея Кузнецова экстрадировали из Италии в Германию по подозрению в подрыве газопроводов "Северного потока" в 2022 году.
  • Немецкие прокуроры обвиняют его в причастности к группе лиц, которые установили взрывные устройства на трубопроводах.

Гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в подрыве газопроводов "Северного потока" в 2022 году, экстрадировали из Италии в Германию.

По данным немецкой прокуратуры, его перевезли из страны в пятницу, 27 ноября, под наблюдением немецких чиновников. Его сопровождали вооруженные полицейские. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel и агентство Reuters.

Что известно об экстрадиции Кузнецова?

Согласно информации немецкой прокуратуры, после более чем трех месяцев предварительного заключения Италия выдала Германии 49-летнего украинца Сергея Кузнецова. В Германию его доставили вертолетом.

Обвиняемого перевезли из Италии сегодня. По графику, он должен предстать перед следственным судьей Федерального суда в Карлсруэ завтра (28 ноября – 24 Канал), 
– сообщает пресс-служба прокуратуры.

Немецкие прокуроры обвиняют его в причастности к группе лиц, которые установили взрывные устройства на трубопроводах вблизи датского острова Борнхольм в Балтийском море, что привело к подрыву.

Эта диверсия прервала транзит российского газа в Европу, сократив поставки энергоносителей на континент, хотя Россия уже в значительной степени прекратила поставки. Россия и западные страны называли это саботажем.

Что этому предшествовало?

  • Напомним, Сергея Кузнецова задержали в Италии в конце августа 2025 года на основании европейского ордера. Ему инкриминируют якобы координационную роль на борту яхты "Андромеда" и командование ею.

  • Отметим, что взрывные устройства для взрывов на газопроводах "Северный поток" перевозили именно на этой парусной яхте "Андромеда", которую арендовали через чартерную компанию на немецком острове Рюген.

  • Сам Кузнецов отверг обвинения. Украинец заявил, что на момент подрыва трубопроводов находился в Украине. В то же время эти слова он сопровождал жестом тремя пальцами, который напоминал трезубец.

  • Уже 31 октября он начал голодовку из-за отсутствия надлежащего питания в соответствии с медицинскими потребностями. Он страдает панкреатитом и целиакией, а также является веганом. Голодовку он прекратил 11 ноября.