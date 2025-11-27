В Германию экстрадировали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
- Украинца Сергея Кузнецова экстрадировали из Италии в Германию по подозрению в подрыве газопроводов "Северного потока" в 2022 году.
- Немецкие прокуроры обвиняют его в причастности к группе лиц, которые установили взрывные устройства на трубопроводах.
Гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в подрыве газопроводов "Северного потока" в 2022 году, экстрадировали из Италии в Германию.
По данным немецкой прокуратуры, его перевезли из страны в пятницу, 27 ноября, под наблюдением немецких чиновников. Его сопровождали вооруженные полицейские. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel и агентство Reuters.
Что известно об экстрадиции Кузнецова?
Согласно информации немецкой прокуратуры, после более чем трех месяцев предварительного заключения Италия выдала Германии 49-летнего украинца Сергея Кузнецова. В Германию его доставили вертолетом.
Обвиняемого перевезли из Италии сегодня. По графику, он должен предстать перед следственным судьей Федерального суда в Карлсруэ завтра (28 ноября – 24 Канал),
– сообщает пресс-служба прокуратуры.
Немецкие прокуроры обвиняют его в причастности к группе лиц, которые установили взрывные устройства на трубопроводах вблизи датского острова Борнхольм в Балтийском море, что привело к подрыву.
Эта диверсия прервала транзит российского газа в Европу, сократив поставки энергоносителей на континент, хотя Россия уже в значительной степени прекратила поставки. Россия и западные страны называли это саботажем.
Что этому предшествовало?
Напомним, Сергея Кузнецова задержали в Италии в конце августа 2025 года на основании европейского ордера. Ему инкриминируют якобы координационную роль на борту яхты "Андромеда" и командование ею.
Отметим, что взрывные устройства для взрывов на газопроводах "Северный поток" перевозили именно на этой парусной яхте "Андромеда", которую арендовали через чартерную компанию на немецком острове Рюген.
Сам Кузнецов отверг обвинения. Украинец заявил, что на момент подрыва трубопроводов находился в Украине. В то же время эти слова он сопровождал жестом тремя пальцами, который напоминал трезубец.
Уже 31 октября он начал голодовку из-за отсутствия надлежащего питания в соответствии с медицинскими потребностями. Он страдает панкреатитом и целиакией, а также является веганом. Голодовку он прекратил 11 ноября.