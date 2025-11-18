Втекли до Білорусі: Польща вимагатиме екстрадиції українців, підозрюваних у підриві залізниці
- Польща вимагатиме екстрадиції двох українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці, які втекли до Білорусі.
- Підозрювані співпрацювали з російською розвідкою, їхні особи відомі польським службам, але не розголошуються.
Польща зафіксувала вже декілька диверсій на залізниці, а саме поблизу міста Пулави та селища Міка, кудою здійснюються поставки допомоги України. Встановлено, що до цього причетні двоє українців, які уже втекли до Білорусі.
Польща вимагатиме їхньої екстрадиції. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на RMF24.
Дивіться також Були закриті декілька років: Польща раптово відкрила 2 КПП на кордоні з Білоруссю
Що відомо про диверсантів?
Двоє громадян України, які співпрацюють з російською розвідкою та причетні до підриву залізниці, втекли з Польщі через прикордонний перехід у Тересполі.
Вони зробили це до того, як їх ідентифікували.
Диверсанти втекли з Польщі до Білорусі. Наші розвідувальні служби знають їхні особи, але наразі не розголошують їх,
– сказав прем'єр Дональд Туск.
Відомо, що один з них у травні був засуджений львівським судом за диверсію в Україні.
Інший родом з Донбасу і раніше працював у прокуратурі.
Інші деталі підриву залізниці у Польщі
Вперше про диверсії на польській залізниці заговорили 17 листопада. Місцеві чули гучний звук ще 15 листопада, але тоді поліція нічого не виявила.
Слідство вважає, що закладена вибухівка, ймовірно, спрацювала дистанційно через сигнал з телефону.
Керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу зауважив, що Росія продовжить провокації та готова на різні диверсії.