Втекли до Білорусі: Польща вимагатиме екстрадиції українців, підозрюваних у підриві залізниці

Польща зафіксувала вже декілька диверсій на залізниці, а саме поблизу міста Пулави та селища Міка, кудою здійснюються поставки допомоги України. Встановлено, що до цього причетні двоє українців, які уже втекли до Білорусі.

Польща вимагатиме їхньої екстрадиції. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на RMF24.

Що відомо про диверсантів?

Двоє громадян України, які співпрацюють з російською розвідкою та причетні до підриву залізниці, втекли з Польщі через прикордонний перехід у Тересполі.

Вони зробили це до того, як їх ідентифікували.

Диверсанти втекли з Польщі до Білорусі. Наші розвідувальні служби знають їхні особи, але наразі не розголошують їх,

– сказав прем'єр Дональд Туск.

Відомо, що один з них у травні був засуджений львівським судом за диверсію в Україні.

Інший родом з Донбасу і раніше працював у прокуратурі.

Інші деталі підриву залізниці у Польщі