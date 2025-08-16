У Генштабі увечері 16 серпня інформують про просування Сил оборони. Там спершу не деталізували, про які населені пункти може йтися, але потім додали: активні дії проходять у районах Олексіївки та Юнаківки Сумської області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Де просунулися Сили оборони на 16 серпня?

Мова про Північно-Слобожанський напрямок, тобто про Сумщину. Ця назва з'явилася 16 червня, а Харківський напрямок перейменували на Південно-Слобожанський.

На Північно-Слобожанському напрямку українські воїни продовжують активні дії з метою знищення противника та звільнення наших населених пунктів. На відповідних ділянках просування українських підрозділів складає від 1 до 2,5 кілометра,

– ідеться в дописі Генштабу.

Там додали: щоб не допустити логістичне забезпечення, евакуацію та посилення підрозділів російських окупантів у визначених локаціях, ЗСУ утримують зони суцільного вогневого ураження противника.

Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов уточнив: підрозділи просунулися вперед на відстань до 2,5 кілометрів, водночас тримаючи під вогневим контролем ключові логістичні маршрути ворога.

Яка ситуація на фронті зараз?

Увечері 16 серпня Deep State повідомили, що росіяни окупували Зелений Гай на Харківщині, просунулися поблизу Лозової Харківської області та Попового Яру Донецької області.

Власне, сам Попів Яр уже захопили, про що вказали в ОСУВ "Дніпро". Це в районі Добропілля.