Європа змінилась: чому Макрон поміняв свою риторику

В ЄС обговорюють ідею створення європейської "ядерної парасольки". Паралельно президент Франції Еммануель Макрон приємно дивує своїми заявами про підтримку України. Європа змінюється – і це добре для України.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олексій Кошель, зауваживши, що кожна влада має бути готова до найгірших сценаріїв. Також важливо, аби там дивилися на роки вперед.

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Зараз Європейський Союз якраз готується до найгірших варіантів. Йдеться про збільшення видатків на оборони; погрози Трампа вийти з НАТО та повністю зупинити фінансову та військову підтримку України тощо.

Я бачив багато публікацій у західних медіа, де кажуть, що все це схоже на інформаційні ігри та спроби Макрона перебрати лідерство в Європі. Це все може бути. Але принаймні Макрон діє як відповідальний політик. Раніше він підтримував контакти з Путіним, а зараз зайняв жорстку позицію і сказав про "червоні лінії" ЄС, які не можна переходити,

– зауважив Кошель.

Це надзвичайно позитивні сигнали для України. Дискусія в Євросоюзі переростає в конкретну допомогу для нашої держави.

Нам важливий зараз сам факт дискусії. Європа змінилася. Ми можемо отримати більші гарантії. Це, швидше, гарантії виживання у майбутньому або час для виживання. Але важливо, аби ми також прогнозували на роки вперед,

– сказав Кошель.

У контексті американської допомоги важливо шукати відповіді на запитання – а чи будуть взагалі американські гроші у майбутньому?. І що робити, якщо допомоги не ухвалять? Потрібно створити запас міцності, аби пройти найважчі випробування. А якщо не буде найгірших сценаріїв – то й реагувати на них буде легше і приємніше.

Військова допомога для України: коротко