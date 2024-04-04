Про це сьогодні, 4 квітня, повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Відповідну заяву він зробив після зустрічі з колегами-дипломатами у Брюсселі на честь 75-річчя створення Північноатлантичного альянсу, передає 24 Канал.

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Спеціальна місія для України

Очільник МЗС Польщі заявив про створення спеціальної місії Північноатлантичного альянсу задля того, аби збільшити надання військової та фінансової допомоги нашій державі.

Це не означає, що ми йдемо на війну, але це означає, що тепер ми зможемо використовувати можливості Альянсу для координації, підготовки та планування, щоб підтримувати Україну більш скоординовано,

– сказав Сікорський.

Водночас коментуючи ідею створення спеціального п’ятирічного фонду допомоги Україні обсягом 100 мільярдів євро, Сікорський сказав, що "Путіну було б важливо зрозуміти, що ми плануємо це – як треба – на кілька років".

"Він не може виграти за кілька місяців або навіть за рік чи два. Як Північноатлантичний альянс ми у 20 разів багатші за нього і в разі потреби можемо дозволити собі тривалий конфлікт", – додав польський міністр.

Однак таку ініціативу, яку підтримали глави МЗС, повинні ще затвердити країни-члени НАТО на саміті, який відбудеться у Вашингтоні. Відомо, що посадовці зустрінуться вже цього літа, а саме – у липні.

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