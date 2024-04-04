Об этом сегодня, 4 апреля, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Соответствующее заявление он сделал после встречи с коллегами-дипломатами в Брюсселе в честь 75-летия создания Североатлантического альянса, передает 24 Канал.
Смотрите также НАТО – 75․ Как создавался Альянс, применяли ли 5 статью и почему до сих пор является надеждой для Украины
Специальная миссия для Украины
Глава МИД Польши заявил о создании специальной миссии Североатлантического альянса для того, чтобы увеличить предоставление военной и финансовой помощи нашему государству.
Это не означает, что мы идем на войну, но это означает, что теперь мы сможем использовать возможности Альянса для координации, подготовки и планирования, чтобы поддерживать Украину более скоординировано,
– сказал Сикорский.
В то же время комментируя идею создания специального пятилетнего фонда помощи Украине объемом 100 миллиардов евро, Сикорский сказал, что "Путину было бы важно понять, что мы планируем это – как надо – на несколько лет".
"Он не может выиграть за несколько месяцев или даже за год или два. Как Североатлантический альянс мы в 20 раз богаче его и в случае необходимости можем позволить себе длительный конфликт", – добавил польский министр.
Однако такую инициативу, которую поддержали главы МИД, должны еще утвердить страны-члены НАТО на саммите, который состоится в Вашингтоне. Известно, что чиновники встретятся уже этим летом, а именно – в июле.
В НАТО предлагают создать пятилетний фонд: главное
- СМИ сообщали, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд союзнических взносов. Речь идет о сумме размере 100 миллиардов долларов в течение пяти лет для Украины в рамках пакета. Его должны будут подписать лидеры стран-членов Альянса на саммите в Вашингтоне.
- По словам собеседника агентства, члены Альянса все еще обсуждают предложение Столтенберга и механизмы распределения взносов касаемо 100 миллиардов долларов для нашего государства. В частности, разговор будет касаться того, учитывать ли двустороннюю помощь Украине в общей сумме.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поддерживает идею создания фонда помощи в рамках НАТО. Впрочем, по мнению главы МИД Украины, Альянс должен изменить систему финансирования помощи. Об этом заявил Дмитрий Кулеба по результатам заседания в Брюсселе.
- Он отметил, что для того, чтобы действительно удалось собрать 100 миллиардов долларов для Украины, все союзники по НАТО должны разделить эту сумму и делать обязательные взносы. Кулеба отреагировал на слова Йенса Столтенберга, когда тот утверждал, что более 90% помощи идет из стран НАТО.