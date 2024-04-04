Втім, на думку очільника МЗС України, Альянс має змінити систему фінансування допомоги. Про це заявив Дмитро Кулеба за результатами засідання у Брюсселі, передає кореспондентка 24 Каналу.

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В Україні готові відкрити рахунок

Я за. Ми готові дати банківський рахунок Національного банку України,

– сказав Кулеба.

Він зазначив, що для того, щоб дійсно вдалося зібрати 100 мільярдів доларів для України, всі союзники по НАТО мають розділити цю суму і робити обов'язкові внески. Кулеба відреагував на слова Єнса Столтенберга, коли той стверджував, що понад 90% допомоги йде з країн НАТО.

Це правда, а якщо взяти список країн, то це 90% розподіляється між дуже маленькою кількістю союзників,

– пояснив український міністр.

За словами Кулеби, не всі держави-члени НАТО підтримують пропозицію Столтенберга. Такі дебати відбулися вчора.

"Зараз НАТО намагається зібрати 500 мільйонів доларів на рік на пакет допомоги, тобто з нинішньою моделлю фінансування шансів у цієї ініціативи – нуль. (...) Але якщо вдасться вирахувати форму участі кожного в обов'язковому порядку фінансуванні, тоді ця ідея має право на існування і шанс на реалізацію", – сказав Кулеба.

Що пропонує генсек НАТО

Власне, Єнс Столтенберг прагне революції в тому, як Альянс фінансує й озброює Україну. Його ідея полягає в тому, щоб позбавити військову допомогу нашій державі від політики та невизначеності.

Для цього прагне створити п'ятирічний фонд з бюджетом 100 мільярдів євро. А також хоче покласти на Альянс більшу частину відповідальності за організацію озброєнь для Києва.

Ми повинні забезпечити надійну і передбачувану безпекову допомогу Україні в довгостроковій перспективі, щоб ми менше покладалися на добровільні внески і більше на зобов'язання НАТО. Менше на короткострокові пропозиції і більше на багаторічні зобов'язання,

– сказав Столтенберг перед зустріччю.

Рушійною силою для цієї ідеї Столтенберга стало те, що відбувається у Вашингтоні. Адже у США законопроєкт про військову допомогу для України на суму 60 мільярдів доларів буквально застряг у Конгресі.