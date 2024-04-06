Про це 24 Каналу розповів політолог Олексій Кошель, зауваживши, що кожна влада має бути готова до найгірших сценаріїв. Також важливо, аби там дивилися на роки вперед.
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Зараз Європейський Союз якраз готується до найгірших варіантів. Йдеться про збільшення видатків на оборони; погрози Трампа вийти з НАТО та повністю зупинити фінансову та військову підтримку України тощо.
Я бачив багато публікацій у західних медіа, де кажуть, що все це схоже на інформаційні ігри та спроби Макрона перебрати лідерство в Європі. Це все може бути. Але принаймні Макрон діє як відповідальний політик. Раніше він підтримував контакти з Путіним, а зараз зайняв жорстку позицію і сказав про "червоні лінії" ЄС, які не можна переходити,
– зауважив Кошель.
Це надзвичайно позитивні сигнали для України. Дискусія в Євросоюзі переростає в конкретну допомогу для нашої держави.
Нам важливий зараз сам факт дискусії. Європа змінилася. Ми можемо отримати більші гарантії. Це, швидше, гарантії виживання у майбутньому або час для виживання. Але важливо, аби ми також прогнозували на роки вперед,
– сказав Кошель.
У контексті американської допомоги важливо шукати відповіді на запитання – а чи будуть взагалі американські гроші у майбутньому?. І що робити, якщо допомоги не ухвалять? Потрібно створити запас міцності, аби пройти найважчі випробування. А якщо не буде найгірших сценаріїв – то й реагувати на них буде легше і приємніше.
Військова допомога для України: коротко
- В Палаті представників США досі тривають суперечки між республіканцями. Ймовірно, рішення про продовження військової допомоги для України знову відкладуть.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що США та союзники по НАТО подвоять зусилля над пошуком ресурсів для України. Також йде робота над двосторонньою безпековою угодою з Києвом.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що глави МЗС країн НАТО домовилися про створення спеціальної місії Альянсу. Її робота буде спрямована для збільшення допомоги Україні.