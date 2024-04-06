Об этом 24 Каналу рассказал политолог Алексей Кошель, отметив, что каждая власть должна быть готова к худшим сценариям. Также важно, чтобы там смотрели на годы вперед.

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Сейчас Европейский Союз как раз готовится к худшим вариантам. Речь идет об увеличении расходов на оборону; угрозы Трампа выйти из НАТО и полностью остановить финансовую и военную поддержку Украины и тому подобное.

Я видел много публикаций в западных медиа, где говорят, что все это похоже на информационные игры и попытки Макрона взять лидерство в Европе. Это все может быть. Но по крайней мере Макрон действует как ответственный политик. Ранее он поддерживал контакты с Путиным, а сейчас занял жесткую позицию и сказал о "красных линиях" ЕС, которые нельзя переходить,

– отметил Кошель.

Это очень позитивные сигналы для Украины. Дискуссия в Евросоюзе перерастает в конкретную помощь для нашего государства.

Нам важен сейчас сам факт дискуссии. Европа изменилась. Мы можем получить большие гарантии. Это, скорее, гарантии выживания в будущем или время для выживания. Но важно, чтобы мы также прогнозировали на годы вперед,

– сказал Кошель.

В контексте американской помощи важно искать ответы на вопрос – а будут ли вообще американские деньги в будущем? И что делать, если помощь не примут? Нужно создать запас прочности, чтобы пройти самые тяжелые испытания. А если не будет худших сценариев – то и реагировать на них будет легче и приятнее.

Военная помощь для Украины: коротко