У Росії заявили про спуск на воду атомної субмарини "Хабаровськ"
- У Росії спустили на воду атомну субмарину "Хабаровськ" на підприємстві "Севмаш" у Сєвєродвінську.
- Субмарина призначена для використання сучасного підводного озброєння та роботизованих систем, заявляє російське міноборони.
У Росії оголосили про спуск на воду атомного підводного човна "Хабаровськ". Субмарина може бути носієм підводного озброєння та роботизованих систем.
Подія відбулася на підприємстві "Севмаш" у Сєвєродвінську за участі військового флоту Росії. Про це пише 24 Канал з посиланням на російське міноборони.
Що відомо про спуск субмарини "Хабаровськ"?
Росія нібито спустила на воду атомну субмарину "Хабаровськ". Окупанти заявляють, що підводний човен призначений для "сучасного підводного озброєння, включно з роботизованими комплексами".
Підводний човен проєктувало "Центральне конструкторське бюро морської техніки "Рубін". Під час спуску на воду був присутній міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов.
За його словами, новий носій озброєння нібито дозволить військово-морським силам посилити контроль над морськими кордонами та забезпечувати "захист національних інтересів" у різних регіонах світу.
Крім того, до події долучили командування військово-морського флоту та керівництво суднобудівної корпорації.
