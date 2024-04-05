Чи накриє Україну нова буря пилу із Сахари: відповідь Укргідрометцентру

5 квітня 2024, 16:18
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Нова буря перемістилася з пустелі Сахари на територію Франції. Тож, припускають, що пил знову може дістатись території України. Чи так це, розповіли в Укргідрометцентрі.

Зокрема, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха під час пресконференції 5 квітня зазначила, що найближчого тижня Україну не накриє новий вихр пилу із Сахари, інформує 24 Канал.

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Зараз в інтернеті є багато інформації про те, що Україну знову накриє пилова буря з Сахари. Дійсно, чергова порція пилу надійшла до території Франції. Але наразі на території України інші повітряні потоки і принаймні до 10 квітня ніякого надходження пилу з Сахари ми не очікуємо,
– зазначила Птуха.

В Укргідрометцентрі пояснили, що переміщення пилу з Сахари було викликане тим, що територією Сахари проходив атмосферний фронт, який став причиною повноціної піщаної бурі, у повітря було піднято велику кількість пилу та піску.

Тоді склались такі повітряні потоки, що пил та пісок поширились на територію Європи, України.

"До України дісталася дрібнодисперсна частка – пил, який був у верхніх шарах атмосфери, тому упродовж кількох діб у нас спостерігалось замутненість неба", – додала Птуха.

Синоптикиня наголосила, що наразі ситуація з пилом із Сахари в Україні стабілізувалася.

Зверніть увагу! Французькі синоптики попередили, що 6 – 7 квітня європейські країни огорне нова хмара пилу з Сахари. Відповідно до прогнозу, пил накриє захід Франції, а далі посуне на схід.

Про потенційні ризики для здоров'я та як мінімізувати шкоду, 24 Канал розпитав у лікарки, пульмонолога, алерголога, кандидата медичних наук Майї Руселевич.

Що цьому передувало

  • 31 березня Метеорологічна станція Бориспіль попереджала, що в Україну прибуває пил із Сахари, і найближчими днями якість повітря суттєво погіршиться.
  • 1 квітня в Укргідрометцентрі заявили, що запиленість повітря в Україні не є пиловою бурею, оскільки для цього природного явища швидкість вітру має бути вищою за 12 м/с, а тривати це має не менше трьох годин.
  • 2 квітня у мережі публікувати відео, на яких видно наслідки піщаної бурі із Сахари. Вона накрила Київ, Одещину, Вінниччину, Дніпровщину та інші регіони України.

Автор: Анастасія Лукашевська