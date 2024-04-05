Накроет ли Украину новая буря пыли из Сахары: ответ Укргидрометцентра

Новая буря переместилась из пустыни Сахары на территорию Франции. Поэтому, предполагают, что пыль снова может добраться до территории Украины. Так ли это, рассказали в Укргидрометцентре.

В частности, представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха во время пресс-конференции 5 апреля отметила, что в ближайшую неделю Украину не накроет новый вихрь пыли из Сахары, информирует 24 Канал.

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Сейчас в интернете есть много информации о том, что Украину снова накроет пылевая буря из Сахары. Действительно, очередная порция пыли поступила на территорию Франции. Но сейчас на территории Украины другие воздушные потоки и по крайней мере до 10 апреля никакого поступления пыли из Сахары мы не ожидаем,

– отметила Птуха.

В Укргидрометцентре объяснили, что перемещение пыли из Сахары было вызвано тем, что по территории Сахары проходил атмосферный фронт, который стал причиной полноценной песчаной бури, в воздух было поднято большое количество пыли и песка.

Тогда сложились такие воздушные потоки, что пыль и песок распространились на территорию Европы, Украины.

"В Украину добралась мелкодисперсная часть – пыль, которая была в верхних слоях атмосферы, поэтому в течение нескольких суток у нас наблюдалось замутненность неба", – добавила Птуха.

Синоптик отметила, что сейчас ситуация с пылью из Сахары в Украине стабилизировалась.

Обратите внимание! Французские синоптики предупредили, что 6 – 7 апреля европейские страны окутает новое облако пыли из Сахары. Согласно прогнозу, пыль накроет запад Франции, а дальше подвинет на восток.

О потенциальных рисках для здоровья и как минимизировать вред, 24 Канал расспросил у врача, пульмонолога, аллерголога, кандидата медицинских наук Майи Руселевич.

Что этому предшествовало