Пішов на фронт добровольцем: загинув відомий видавець і журналіст Володимир Чеповий

У бою за Україну віддав своє життя генеральний директор видавництва "Бліц-Інформ” Володимир Чеповий. Він пішов на фронт добровольцем і загинув у перші тижні червня.

Сумну новину повідомили у Національній спілці журналістів України повідомила з посиланням на речницю заступника голови Київської міської державної адміністрації Людмилу Шикоту.

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Відомо, що Володимир Чеповий загинув у бою, захищаючи Україну від російських загарбників, ще на початку червня. Однак його тіло вдалося ідентифікували лише 21 червня.

Підтвердили, що у бою загинув генеральний директор видавництва "Бліц-Інформ", шеф-редактор журналу "Бізнес", автор проєкту "Бізнес 100". Енергійний, веселий, активний Володимир Чеповий. Такий ініціативний, відкритий, такий живий завжди,

– написала Шикота.

Журналіст може бути живий

Володимир Чеповий уже 34-й працівник медіа, який загинув від рук росіян цього року.

Син Володимира Чепового Іван розповів, що отримав від зама воєнкома листа про те, що батько є офіційно зниклим безвісти. Як і багато інших українських захисників.

Ні в яких списках 200/300 його немає. Я щиро вірю, в те що все буде добре. Чекаємо на офіційну інформацію,

– написав Іван Чеповий.

Тож, він попросив не поширювати інформацію про загибель батька.

Президент Володимир Зеленський 6 червня нагородив журналістів з нагоди їхнього професійного свята. Також він вручив державні нагороди членам родин представників ЗМІ, які загинули внаслідок російського вторгнення. Він подякував працівникам ЗМІ, які несуть правду та захищають нашу державу, як і бійці ЗСУ та весь український народ.

"Несете правду й важливу інформацію – дуже потужні, вагомі сенси, які можуть стати для нашої держави великою перевагою в цій боротьбі, у якій ми точно переможемо", – наголосив глава держави.

Журналіст Мстислав Чернов та фотожурналіст-фрілансер Євген Малолєтка отримали премію Freedom of Speech Award від Deutsche Welle. Новину повідомив Олександр Ткаченко. Міністр культури та інформаційної політики Ткаченко наголосив, що світ бачить війну в Україні їхніми очима.

Після промови президент вручив державні нагороди за вагомий внесок у розвиток журналістики, високий професіоналізм та сумлінну працю. Він розповів, що з 24 лютого по 6 червня через збройну агресію Росії в Україні загинули 32 працівники українських та іноземних медіа. Зеленський згадав усіх їх поіменно. Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним усіх загиблих журналістів, які захищали нашу державу на інформаційному фронті та безпосередньо на території бойових дій. Вічна пам'ять кожному!

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