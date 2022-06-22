Ушел на фронт добровольцем: известный издатель и журналист Владимир Чеповой пропал без вести

В бою за Украину мог погибнуть генеральный директор издательства "Блиц-Информ" Владимир Чеповой. Он ушел на фронт добровольцем.

В Национальном союзе журналистов Украины со ссылкой на пресс-секретаря заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Людмилу Шикоту заявили, что журналист погиб.

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Известно, что произошло это якобы еще в начале июня. Однако его "тело удалось идентифицировать" только 21 июня.

Подтвердили, что в бою погиб генеральный директор издательства "Блиц-Информ", шеф-редактор журнала "Бизнес", автор проекта "Бизнес 100". Энергичный, веселый, активный Владимир Чеповой. Такой инициативный, открытый, такой живой всегда,

– написала Шикота.

Журналист может быть жив

Владимир Чеповой, вероятно, уже 34 работник медиа, который погиб от рук россиян в этом году.

Сын Владимира Чепового Иван рассказал, что получил от зама военкома письмо о том, что отец официально пропал без вести. Как и многие другие украинские защитники.

Ни в каких списках 200/300 его нет. Я искренне верю, что все будет хорошо. Ждем официальную информацию,

– написал Иван Чеповой.

Поэтому, он попросил не распространять информацию о гибели отца.

Президент Владимир Зеленский 6 июня наградил журналистов по случаю их профессионального праздника. Также он вручил государственные награды членам семей представителей СМИ, которые погибли в результате российского вторжения. Он поблагодарил работников СМИ, которые несут правду и защищают наше государство, как и бойцы ВСУ, и весь украинский народ.

"Несете правду и важную информацию – очень мощные, веские смыслы, которые могут стать для нашего государства большим преимуществом в этой борьбе, в которой мы точно победим", – подчеркнул глава государства.

Журналист Мстислав Чернов и фотожурналист-фрилансер Евгений Малолетка получили премию Freedom of Speech Award от Deutsche Welle. Новость сообщил Александр Ткаченко. Министр культуры и информационной политики Ткаченко подчеркнул, что мир видит войну в Украине их глазами.

После выступления президент вручил государственные награды за весомый вклад в развитие журналистики, высокий профессионализм и добросовестный труд. Он рассказал, что с 24 февраля по 6 июня из-за вооруженной агрессии России в Украине погибли 32 работника украинских и иностранных медиа. Зеленский вспомнил всех их поименно. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным всех погибших журналистов, защищавших наше государство на информационном фронте и непосредственно на территории боевых действий. Вечная память каждому!

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