Печальную новость сообщили в Национальном союзе журналистов Украины сообщила со ссылкой на спикер заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Людмилу Шикоту.

Важно Преданный армии и своей стране: воспоминания о погибшем журналисте Алексее Чубашеве

Известно, что Владимир Чеповой погиб в бою, защищая Украину от российских захватчиков еще в начале июня. Однако его тело удалось идентифицировать только 21 июня.

Подтвердили, что в бою погиб генеральный директор издательства "Блиц-Информ", шеф-редактор журнала "Бизнес", автор проекта "Бизнес 100". Энергичный, веселый, активный Владимир Чеповой. Такой инициативный, открытый, такой живой всегда,

– написала Шикота.

Обратите внимание! Владимир Чеповой уже 34-й работник медиа, погибшего от рук россиян в этом году.

Президент Владимир Зеленский 6 июня наградил журналистов по случаю их профессионального праздника. Также он вручил государственные награды членам семей представителей СМИ, погибшим в результате российского вторжения. Он поблагодарил работников СМИ, которые несут правду и защищают наше государство, как и бойцы ВСУ и весь украинский народ.

"Несете правду и важную информацию – очень мощные, веские смыслы, которые могут стать для нашего государства большим преимуществом в этой борьбе, в которой мы точно победим", – подчеркнул глава государства.

Интересно! Журналист Мстислав Чернов и фотожурналист-фрилансер Евгений Малолетка получили премию Freedom of Speech Award от Deutsche Welle. Новость сообщил Александр Ткаченко. Министр культуры и информационной политики Ткаченко подчеркнул, что мир видит войну в Украине их глазами.

После выступления президент вручил государственные награды за весомый вклад в развитие журналистики, высокий профессионализм и добросовестный труд. Он рассказал, что с 24 февраля по 6 июня из-за вооруженной агрессии России в Украине погибли 32 работника украинских и иностранных медиа. Зеленский вспомнил всех их поименно . Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным всех погибших журналистов, защищавших наше государство на информационном фронте и непосредственно на территории боевых действий. Вечная память каждому!