Після майже 10 років судів: Скіфське золото повернули до України

Скіфське золото повернули Україні з Нідерландів. Його у 2014 році вивезли з Національного музею історії України та чотирьох музеїв Криму на виставку.

Виставка у Музеї Алларда Пірсона в Нідерландах відбувалась у лютому – серпні 2014 року. Вже у лютому 2014 року Росія почала окупацію українського півострова.

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Що відомо про 10-річний процес повернення Скіфського золота

Нідерланди після виставки повернули Скіфське золото до Києва, адже воно належить до колекції Національного музею історії України.

Водночас повертати цінності з кримських музеїв на територію, не підконтрольну українській владі, стало неможливим. Проте музеї Криму, які де-факто контролює влада Росії, наполягали саме на цьому. У Нідерландах розпочався судовий процес,

– пригадали у музеї.

Там розповіли про судові процеси, які тривали увесь цей час:

у грудні 2016 року суд в Амстердамі постановив передати кримські скарби Україні відповідно до закону про спадщину;

Апеляційний суд Амстердама також задовольнив позов про передачу кримських артефактів Україні на підставі закону про музеї та наказу Мінкульту від березня 2014 року (надає Мінкульту повноваження ухвалювати рішення про передачу музейних експонатів на відповідальне зберігання, якщо є ризик їх знищення, втрати або пошкодження);

після цього музеї Криму, а насправді – Кремль, подали касаційну скаргу до Верховного суду Нідерландів з проханням скасувати рішення Апеляційного суду.

9 червня 2023 року Верховний Суд Нідерландів відхилив касаційну скаргу кримських музеїв, а апеляційне рішення залишив без змін. Тому артефакти передали державі Україна, а не музеям Криму, які нині перебувають в окупації. Згідно з указом Мінкульту, колекції кримських музеїв мають бути передані на зберігання у Національний музей історії України,

– зауважили у музеї.

До речі, Верховний суд Нідерландів видав остаточне рішення, згідно з яким Україна мала виплатити Музею Алларда Пірсона 111,689 євро з нарахуванням відсотків за весь час збереження колекцій кримських музеїв.

Музей показав фото Скіфського золота, яке вдалось повернути Україні / Фото Національного музею історії України

Як Україна повернула понад 500 артефактів

У Національному музеї історії України розповіли, що 5 липня 2023 року відбулась спільна нарада в Музеї Алларда Пірсона. На зустрічі була директорка музею, представники посольства України в Нідерландах та два юридичні радники України.

Тоді генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрощук запропонував план передачі та перевезення колекцій кримських музеїв до України.

Після виконання зобов'язань, взятих Національним музеєм історії України та Мінкультом, Музей Алларда Пірсона відмовився від визначеної судом виплати на свою користь,

– розповіли в музеї.

Вже у листопаді 2023 року предмети з кримських музеїв:

пройшли незалежну перевірку;

їх ретельно запакували відповідно до музейних правил;

артефакти перевезли до Києва.

"Нині фахівці обстежують стан цих речей. Ідеться про 565 предметів, це, зокрема, античні скульптури, скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові шкатулки, яким дві тисячі років", – зауважили музейники.

У Музеї Алларда Пірсона підтвердили інформацію про повернення кримського золота та пояснили, що артефакти прибули в Київ 26 листопада 2023 року. Директор музею в Амстердамі заявив, що це був особливий випадок, коли культурна спадщина стала жертвою геополітичних подій.

Національного заповідника "Херсонес Таврійський", що у Севастополі;

Центрального музею Тавриди, що у Сімферополі;

Бахчисарайського історико-культурного заповідника;

Керченського історико-археологічного заповідника.

У 2014 році Скіфське золото забрали в Нідерланди на виставку "Крим: золото й таємниці Чорного моря". Його брали з Національного музею історії України та чотирьох тоді ще не окупованих українських музеїв у Криму: