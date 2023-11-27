Виставка у Музеї Алларда Пірсона в Нідерландах відбувалась у лютому – серпні 2014 року. Вже у лютому 2014 року Росія почала окупацію українського півострова.

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Що відомо про 10-річний процес повернення Скіфського золота

Нідерланди після виставки повернули Скіфське золото до Києва, адже воно належить до колекції Національного музею історії України.

Водночас повертати цінності з кримських музеїв на територію, не підконтрольну українській владі, стало неможливим. Проте музеї Криму, які де-факто контролює влада Росії, наполягали саме на цьому. У Нідерландах розпочався судовий процес,

– пригадали у музеї.