После почти 10 лет судов: Скифское золото вернули в Украину

Скифское золото вернули Украину из Нидерландов. Его в 2014 году вывезли из Национального музея истории Украины и четырех музеев Крыма на выставку.

Выставка в Музее Алларда Пирсона в Нидерландах проходила в феврале – августе 2014 года. В феврале 2014 года Россия начала оккупацию украинского полуострова.

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Что известно о 10-летнем процессе возвращения Скифского золота

Нидерланды после выставки вернули Скифское золото в Киев, ведь оно принадлежит коллекции Национального музея истории Украины.

В то же время возвращать ценности из крымских музеев на территорию, не подконтрольную украинским властям, стало невозможным. Однако музеи Крыма, де-факто контролируемые властью России, настаивали именно на этом. В Нидерландах начался судебный процесс,

– вспомнили в музее.

Там рассказали о судебных процессах, которые продолжались все это время:

в декабре 2016 года суд в Амстердаме постановил передать крымские сокровища Украине в соответствии с законом о наследстве;

Апелляционный суд Амстердама также удовлетворил иск о передаче крымских артефактов Украине на основании закона о музеях и приказе Минкультуры от марта 2014 года (предоставляет Минкультуры полномочия принимать решение о передаче музейных экспонатов на ответственное хранение, если есть риск их уничтожения, утраты или повреждения);

после этого музеи Крыма, а на самом деле – Кремль, подали кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов с просьбой отменить решение Апелляционного суда.

9 июня 2023 года Верховный Суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу крымских музеев, а апелляционное решение оставил без изменений. Поэтому артефакты передали государству Украина, а не находящимся в оккупации музеям Крыма. Согласно указу Минкульта, коллекции крымских музеев должны быть переданы на хранение в Национальный музей истории Украины,

– отметили в музее.

Кстати, Верховный суд Нидерландов выдал окончательное решение, согласно которому Украина должна была выплатить Музею Алларда Пирсона 111,689 евро с начислением процентов за все время сохранения коллекций крымских музеев.

Музей показал фото Скифского золота, которое удалось вернуть Украине / Фото Национального музея истории Украины

Как Украина вернула более 500 артефактов

В Национальном музее истории Украины рассказали, что 5 июля 2023 года состоялось совместное совещание в Музее Алларда Пирсона. На встрече была директор музея, представители посольства Украины в Нидерландах и два юридических советника Украины.

Тогда генеральный директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук предложил план передачи и перевозки коллекций крымских музеев в Украину.

После выполнения обязательств, взятых Национальным музеем истории Украины и Минкультом, Музей Алларда Пирсона отказался от определенной судом выплаты в свою пользу,

– рассказали в музее.

Уже в ноябре 2023 года предметы из крымских музеев:

прошли независимую проверку;

их тщательно упаковали в соответствии с музейными правилами;

артефакты перевезли в Киев.

"В настоящее время специалисты обследуют состояние этих вещей. Речь идет о 565 предметах, это, в частности, античные скульптуры, скифские и сарматские украшения, китайские лаковые шкатулки, которым две тысячи лет", – отметили музейные работники.

В Музее Алларда Пирсона подтвердили информацию о возвращении крымского золота и объяснили, что артефакты прибыли в Киев 26 ноября 2023 года. Директор музея в Амстердаме заявил, что это был особый случай, когда культурное наследие стало жертвой геополитических событий.

Национального заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе;

Центрального музея Тавриды, расположенного в Симферополе;

Бахчисарайского историко-культурного заповедника;

Керченского историко-археологического заповедника.

В 2014 году Скифское золото забрали в Нидерланды на выставку "Крым: золото и тайны Черного моря". Его брали из Национального музея истории Украины и четырех тогда еще не оккупированных украинских музеев в Крыму: