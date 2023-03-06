Після інциденту в Мачулищах під Мінськом знову почалися GPS-перешкоди, – "Гаюн"

На північному сході Мінська після тривалої паузи спостерігаються сильні електромагнітні перешкоди сигналів GPS та радіонавігаційної супутникової системи.

Моніторингова група повідомила, що на сході Мінська спостерігається "сильна електромагнітна інтерференція сигналів GPS/GLONASS". Простими словами, у районі столиці Білорусі почалися перешкоди у роботі навігаційних систем.

Дивіться також КДБ Білорусі проводить облави на противників Лукашенка через "бавовну" у Мачулищах

Біля Мінська перешкоди в навігаційних системах

GLONASS – радянська/російська радіонавігаційна супутникова система, розроблена на замовлення Міністерства оборони СРСР.

В районі Мінська GPS/GLONASS працює з перешкодами. Тобто місце розташування будь-яких засобів, які користуються цією навігацією, зокрема літаків, не збігаються з реальним місцем перебування.

Моніторингова група повідомила, що біля аеропорту "Мінськ" може перебувати угрупування ЗС Росії. Там встановлено систему радіоелектронної боротьби. Напередодні її вмикали ще тоді, коли російські війська відступали з Києва у березня 2022 року. А тепер, після "бавовни" в Мачулищах, РЕБ на тому місці запрацювала знову.

У березні минулого року ми розповідали, що біля Національного аеропорту "Мінськ" може знаходитися командний центр білоруського угруповання ЗС Росії – "Площа 400. Купол". Там встановлено систему РЕБ, яка працювала з березня 22-го до відступу ЗС Росії із Київського напрямку. Поточні перешкоди можуть свідчити, що РЕБ на Куполі запрацювала знову. Також не виключено, що РЕБ могла бути включена й у район аеродрому "Мачулищі",

– розповів "Беларускі Гаюн"

Моніторингова група зауважила, що попри те, що "Мачулищі" буцімто перебувають поза зоною перешкод, варто розуміти, що карта будується на основі даних від цивільних літаків, насамперед тих, що летять на низькій висоті.

Тобто найповніші дані вдається отримувати із сектора в районі Національного аеропорту "Мінськ", де літаки злітають і заходять на посадку. Над "Мачулищами", якщо літаки й пролітають, то вище зони дії РЕБ. А цивільна мала авіація у лютому 2023 року знову перебазована з "Мачулищ" на інші аеродроми Білорусі.

Зазначимо, що перешкоди почалися 27 лютого наступного дня після інциденту в Мачулищах. Цілком можливо, що РЕБ була різко включена для захисту від, наприклад, дронів. Проте 28 лютого перешкоди зникли й знову з'явилися 4 березня.

– повідомили в "Гаюн".

Що відомо про інцидент в Мачулищах