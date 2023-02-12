Південна Корея розроблятиме "вбивцю артилерії дальнього радіуса дії"

Наступного місяця Південна Корея планує затвердити план розробки удосконаленої керованої ракети. Місцеві ЗМІ повідомляють, що оновлена версія зможе вражати північнокорейські артилерійські установки великої дальності.

Про це оголосило Управління з питань оборонних закупівель (DAPA) Південної Кореї. Новий боєприпас буде покращеною версією корейської тактичної ракети класу "земля-земля".

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Що відомо про розробку

Як повідомляють ЗМІ, вдосконалена керована ракета зможе вражати позиції північнокорейських артилерійських установок великої дальності, які заховані в гірській місцевості. Вона буде модернізованим варіантом тактичної ракети класу KTSSM калібру 400 міліметрів, яку ще називають "вбивцею артилерії дальнього радіуса дії".

Теперішня версія ракети випускається зі стаціонарної установки, натомість пуск нової відбуватиметься з мобільної пускової установки. Таке нововведення дозволить підвищити маневровість ракети, а також її витривалість.

Щобільше, обіцяють також збільшення оперативної дальності — до 300 кілометрів. До слова, нещодавно, під час нічного військового параду у Пхеньяні, КНДР продемонструвала низку ракетно-артилерійських систем, які можуть уразити територію Південної Кореї.

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Що відомо про нічний парад у Пхеньяні