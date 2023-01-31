Вони у вівторок 31 січня у Сеулі обговорили стримування нових ядерних і ракетних загроз. Також підіймалися інші питання, пов'язані з безпекою держави.

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Намагаються посилити стримування

Переговори проводили міністр оборони Лі Чон Суп і його американський колега Ллойд Остін. Відбулися вони тоді, коли союзники намагаються посилити стримування завдяки спільним військовим навчанням і тристоронній співпраці з Японією. Причиною усіх цих рухів стали провокації з боку Північної Кореї.

Офіційні особи зазначили, що на порядку денному – зусилля союзників, спрямовані на зміцнення довіри до зобов'язань Америки щодо "розширеного стримування". Мовиться про використання повного спектра можливостей війська, включно з ядерною. Усе для того, щоб захистити свого союзника.

Спостерігачі висловили припущення, що обидві сторони можуть торкнутися теми дискусійних настільних навчань. Їх союзники планують провести у США наступного місяця. Під час них прогнозуватимуть дії на випадок застосування КНДР ядерної зброї.

Південну Корею готують до стримування ворога

Остін зауважив, що США планують розширювати сферу співпраці як з Південною Кореєю, так і з Філіппінами. Зокрема, мовитиметься про кіберпростір, а також космос. Також оборонне відомство сприятиме оперативній сумісності та намагатиметься посилити складність комбінованих навчань та заходів.

Відомо, що у США роблять все для того, щоб армії обидвох країн мали необхідну підготовку та могли стримувати будь-якого ворога.

Це забезпечує стримування. Ми прагнемо вжити заходів, необхідних для підтримки надійного бойового стримування як альянсу США та Кореї,

– сказав чиновник.

Нагадаємо, що новий рік ми почали з новин про те, що КНДР планує збільшити виробництво тактичної ядерної зброї. На такий крок пішов Кім Чен Ин через буцімто "тривожні кроки" США. Він у своїй риториці далеко від Путіна не втік. Також заявив про необхідність забезпечити "переважну військову міць", щоб захистити суверенітет і безпеку.