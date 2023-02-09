Нічний військовий парад провели у Пхеньяні. Він відбувся на честь 75-ої річниці заснування армії країни.

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Північна Корея показала найбільше ядерних ракет в історії

Лідер КНДР Кім Чен Ин був присутній на нічному параді разом зі своєю донькою.

На опублікованих кадрах можна побачити 11 найбільших міжконтинентальних балістичних ракет, які продемонстрували потенціал ядерного удару Північної Кореї. До речі, також на параді були тактичні ядерні підрозділи.

Ці балістичні ракети мають дальність, достатню для завдання удару ядерною боєголовкою майже в будь-якій точці світу.

Це сукупно більше пускових установок МБР, ніж ми коли-небудь бачили на північнокорейському параді,

– заявив Анкіт Панда з американського фонду Карнегі.

Ядерні ракети Північної Кореї: дивіться відео

КНДР допомагає Росії у війні проти України

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Північна Корея підтримує Росію у війні проти України. Так, країні-агресорці передають ракети. До речі, що водночас Москва і Пхеньян заперечували ці твердження.

За словами Столтенберга, НАТО стало відомо, що Північна Корея надає військову допомогу Росії у війні проти України. Зокрема, вона допомагає ракетами й снарядами.

Генсекретар НАТО сподівається на розширення співпраці із Сеулом у таких сферах як кібербезпека, новітні технології та контроль за розповсюдженням зброї.