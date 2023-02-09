Ночной военный парад был проведен в Пхеньяне. Он состоялся в честь 75-летия основания армии страны.

Обратите внимание Сложно обнаружить, еще сложнее – сбить: что известно о баллистических ракетах и чем угрожают Украине

Северная Корея показала больше всего ядерных ракет в истории

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на ночном параде вместе со своей дочерью.

На опубликованных кадрах можно увидеть 11 крупнейших межконтинентальных баллистических ракет, продемонстрировавших потенциал ядерного удара Северной Кореи. Кстати, также на параде были тактические ядерные подразделения.

Эти баллистические ракеты имеют дальность, достаточную для нанесения удара ядерной боеголовкой почти в любой точке мира.

Это совокупно больше пусковых установок МБР, чем мы когда-либо видели на северокорейском параде,

– заявил Анкит Панда из американского фонда Карнеги.

Ядерные ракеты Северной Кореи: смотрите видео

КНДР помогает России в войне против Украины

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Северная Корея поддерживает Россию в войне против Украины Так, стране-агрессору передают ракеты. Кстати, в то же время Москва и Пхеньян отрицали эти утверждения.

По словам Столтенберга, НАТО стало известно, что Северная Корея оказывает военную помощь России в войне против Украины. В частности, она помогает ракетами и снарядами.

Генсекретарь НАТО надеется на расширение сотрудничества с Сеулом в таких областях, как кибербезопасность, новейшие технологии и контроль за распространением оружия.