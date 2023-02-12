Южная Корея будет разрабатывать "убийцу артиллерии дальнего радиуса действия"

В следующем месяце Южная Корея планирует утвердить план разработки усовершенствованной управляемой ракеты. Местные СМИ сообщают, что обновленная версия сможет поражать северокорейские артиллерийские установки большой дальности.

Об этом объявило Управление по оборонным закупкам (DAPA) Южной Кореи. Новый боеприпас станет улучшенной версией корейской тактической ракеты класса "земля-земля".

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Что известно о разработке

Как сообщают СМИ, усовершенствованная управляемая ракета сможет поражать позиции северокорейских артиллерийских установок большой дальности, спрятанные в горной местности. Она будет модернизированным вариантом тактической ракеты класса KTSSM калибра 400 миллиметров, которую еще называют "убийцей артиллерии дальнего радиуса действия".

Нынешняя версия ракеты выпускается из стационарной установки, вместо этого пуск новой будет происходить с мобильной пусковой установки. Такое новшество позволит повысить маневренность ракеты, а также ее выносливость.

Более того, обещают также увеличение оперативной дальности — до 300 километров. К слову, недавно во время ночного военного парада в Пхеньяне КНДР продемонстрировала ряд ракетно-артиллерийских систем, которые могут поразить территорию Южной Кореи.

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Что известно о ночном параде в Пхеньяне